Άτυχος στάθηκε ο Τάιταν Άντερσον στο ματς του Ολυμπιακού με το Περιστέρι.

Πολύ δύσκολη απόστολή για το Περιστέρι στη SUNEL Arena κόντρα στον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Ξανθόπουλου να στέκεται άτυχη.

Ο Τάιταν Άντερσον τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο μετά από μια φάση και screen του Καραγιαννίδη και έπεσε στο παρκέ. Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση και μένει να δούμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, αφού έρχονται δύσκολες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη για τους Περιστεριώτες.

Η φάση του τραυματισμού