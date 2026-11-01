Άρης - Παναθηναϊκός: Ξανάσμιξαν Πουλιανίτης και Φρανσίσκο, ο «θερμός» εναγκαλισμός των δύο παικτών
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Στέλιος Πουλιανίτης και Σιλβέν Φρανσίσκο είχαν «θερμό» εναγκαλισμό πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Δύο συμπαίκτες από τα... παλιά ξανάσμιξαν στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα ο Στέλιος Πουλιανίτης είχε... θερμό εναγκαλισμό με τον Σιλβέν Φρνασίσκο λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα.
Οι δύο παίκτες υπήρχαν συμπαίκτες τη σεζόν 2022-23 στο Περιστέρι, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: glomex
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