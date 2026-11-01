ΑΕΚ: Τα εισιτήρια με Σομπατέλι
Ο Βίκος Ιωαννίνων πέτυχε την πρώτη του νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Κάκιστη εικόνα της Ένωσης σε άλλο ένα ματς.
Η Βασίλισσα αφήνει πίσω της το ματς του πρωταθλήματος και στρέφεται στην εκτός έδρας μάχη του BCL με τη Σομπατέλι την Τετάρτη (19:00). Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εισιτήρια του ματς με τους Ούγγρους.
Αναλυτικά
Η AEK BC ενημερώνει, ότι η διάθεση εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ομάδας μας με τη Φάλκο-Βουλκάνο Ενέργκια Σζομπαθέλι, στην Ουγγαρία, πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά και αφορά στον τομέα D1 της Schaeffler Arena Savaria.
Η ηλεκτρονική πώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.
Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίων ανήμερα του αγώνα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 18:30.
Εισιτήρια ΕΔΩ: https://falcokc.city-pay.hu/shop/?ap=5
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