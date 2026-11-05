Συνεχίζονται τα προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ με τον Γάιο Σκορδίλη να αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετές μέρες, ενώ υπάρχει ανησυχία και για τον Λεκαβίτσιους.

Δε λέει να ησυχάσει από τα προβλήματα τραυματισμών η ΑΕΚ! Ο έμπειρος σέντερ, Γάιος Σκορδίλης, που δεν αγωνίστηκε στον χθεσινό αγώνα εναντίον της Σομπατέλι, υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξιό μηριαίο, θα μείνει για αρκετές μέρες εκτός δράσης και έχει ξεκινήσει ήδη τη θεραπευτική αγωγή του.

Ο Λιθουανός γκαρντ, Λούκας Λεκαβίτσιους, θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία αύριο (06/11), αφού επέστρεψε από την Ουγγαρία με ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού. Υπενθυμίζεται ότι ήδη στην Ένωση, βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας οι Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Κακοδαιμονίας συνέχεια…

Πρόβλημα έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη χθες (Τετάρτη, 04/11) ο Γάιος Σκορδίλης, στο Meditteraneo Hospital.

O έμπειρος σέντερ υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξιό μηριαίο και τίθεται εκτός δραστηριοτήτων.

Υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Υπενθυμίζεται, ότι σε στάδιο αποθεραπείας βρίσκονται ακόμη οι Τομά Ερτέλ, ΚιΣόν Φίζελ, ενώ σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί αύριο (Παρασκευή, 06/11) ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος επιστρέφει από την Ουγγαρία με ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού».



