Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια...

Ο Νίκος Μοσχοβίτης κρατάει το 5-0, τη νίκη σε μια ατμόσφαιρα όπως του Ιβανωφείου και κάνει... υπομονή για το μπάσκετ που δεν παίζει ακόμα, ο ΠΑΟΚ.

Το σημερινό παιχνίδι, είχε αρκετές ομοιότητες με αυτό της προηγούμενης αγωνιστικής με την ΑΕΚ. Σήμερα, μάλιστα, με την εικόνα που είχε ο Ηρακλής (19/58 σουτ!), το επίπεδο ήταν ακόμα χαμηλότερα, αλλά αυτό που μένει στο τέλος, είναι η νίκη. Και όπως λέγαμε και πριν μερικές ημέρες από αυτήν εδώ τη γωνία, κανείς δε θα θυμάται τι μπάσκετ έπαιζες τον Οκτώβριο.

Μπορούμε να βρούμε να πούμε πολλά και σήμερα, για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Ο Τρινκιέρι πήρε μια απόφαση να κόψει δύο ψηλούς, τον Μουρ και τον Μοτιεγιούνας, ήταν ξεκάθαρη απόφαση να «ταΐσει» τον Αλεξάντερ, αλλά ο Αμερικανός σέντερ, έβαλε ένα κάρφωμα στο τέλος και πριν είχε 0/5 δίποντα κάτω από το καλάθι. Πήρε όμως και 11 ριμπάουντ, συμμετείχε κι αυτός κατά πολύ στο... ανελέητο ξύλο που έπεφτε σε όλο το παιχνίδι, μα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ πάλι ζορίστηκε πολύ να δημιουργήσει ανοικτές καταστάσεις στην επίθεση του, ο Όσμαν δεν είχε μεγάλη επιρροή, ο Καλάθης είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει ρυθμό, αλλά ο Φόστερ έχει ανέβει σε ένα σημαντικό σημείο και «κουβαλάει», ενώ ο Χάτζινς που επιλέχθηκε σήμερα να παίξει κανονικά, ίσως και να «ξεκλείδωσε» την ομάδα σε ένα κρίσιμο σημείο στην 3η περίοδο.

Από την άλλη, μετά από εκείνη την ήττα στο Πανεβέζις με τη Λιετκάμπελις των 95 πόντων και τον εξαιρετικών ποσοστών, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κρατάει χαμηλά κάθε αντίπαλο του. 84 από τον Κολοσσό, 78 από την Ουλμ, 62 από την ΑΕΚ, 84 από τη Μπαχτσεσεχίρ, 53 σήμερα από τον Ηρακλή. Είναι πρόοδος αυτό και δεν έχει έρθει τυχαία. Η ενέργεια και η ένταση που βγάζει η ομάδα του Τρινκιέρι στην άμυνα, αποτυπώνεται ξεκάθαρα, όπως και η αλλαγή τακτικής, σε διάφορες καταστάσεις, μετά από εκείνο το παιχνίδι στη Λιθουανία.

Όπως είπε και ο ίδιος ο Ιταλός σήμερα, το παιχνίδι είχε ένα εκατομμύριο επαφές και ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα για να το κερδίσει. Και έτσι ήταν. When life gives you lemons, make lemonade λέει το γνωστό... τσιτάτο, για καταστάσεις που αντιμετωπίζεις δυσκολίες και πρέπει να τις αντιπαρέλθεις. Με αυτά τα λεμόνια, αυτήν τη λεμονάδα φτιάχνει αυτήν τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και μπορεί να είναι κάπως... ξινή, αλλά τον έχει στο 5-0 στο πρωτάθλημα και στην κορυφή της GBL. Και επίσης, όποιος έχει ζήσει από μέσα την ατμόσφαιρα στο Ιβανώφειο, ξέρει ότι δεν είναι ποτέ εύκολο για τον ΠΑΟΚ, να κερδίσει σε αυτό το γήπεδο.

Υ.Γ.: Αν καταλάβαμε καλά από όσα είπε ο Τρινκιέρι, ο Χάτζινς με την εμφάνιση του σήμερα, κέρδισε την παραμονή του στην ομάδα;