Οι 12άδες του Ηρακλής - ΠΑΟΚ

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Ιβανώφειο, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για την 5η αγωνιστική της GBL.

Ο Τζέιλεν Λεκιού, που είχε ένα θέμα στο πέλμα που τον άφησε εκτός από την αναμέτρηση με την Ταρτού, βρίσκεται κανονικά στη 12άδα του Ηρακλή, η οποία αποτελείται από τους:

Λεκιού, Κουκ, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρχλερ, Ντιαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκη, Σύλλας, Αρνόκουρο, Μαστρογιαννόπουλο, Σταυρακόπουλο.

Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι άφησε εκτός Μοτιεγιούνας και Μουρ, ενώ επίσης εκτός έμεινε και ο Φίλλιος, με τη 12άδα του να αποτελείται από τους:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Καλάθη και Μπαζίνα.