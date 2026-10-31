Οι 12άδες του Ηρακλής - ΠΑΟΚ
Ο Τζέιλεν Λεκιού, που είχε ένα θέμα στο πέλμα που τον άφησε εκτός από την αναμέτρηση με την Ταρτού, βρίσκεται κανονικά στη 12άδα του Ηρακλή, η οποία αποτελείται από τους:
Λεκιού, Κουκ, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρχλερ, Ντιαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκη, Σύλλας, Αρνόκουρο, Μαστρογιαννόπουλο, Σταυρακόπουλο.
Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι άφησε εκτός Μοτιεγιούνας και Μουρ, ενώ επίσης εκτός έμεινε και ο Φίλλιος, με τη 12άδα του να αποτελείται από τους:
Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Καλάθη και Μπαζίνα.
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