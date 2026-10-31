Με τέσσερις ξένους θα παραταχθεί τελικά η ΑΕΚ κόντρα στον Βίκο, αφού ο Γουίλιαμς έμεινε εκτός αποστολής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Πολλά απρόοπτα στην AEK ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Βίκος Φalcons (15:00, LIVE από το Gazzetta). Εκτός από την την εξάδα των ξένων της «Ένωσης» βρίσκεται ο Νόλεϊ, ο οποίος αντιμετωπίζει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όμως εκτός αποστολής έμεινε και ο Ντέρικ Γουίλιαμς λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Έτσιι η ομάδα του Σάκοτα θα παραταχθεί με μόλις 4 ξένους απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων. Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπράουν θα είναι διαθέσιμοι.

Εκτός παραμένουν και οι Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ που δεν έχουν ξεπεράσει τα θέματα τραυματισμών.

H... 11άδα της ΑΕΚ: Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσιβελης, Λαρεντζακης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης