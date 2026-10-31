Για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν, ο Αντρέα Τρινκιέρι αφήνει εκτός 12άδας δύο ψηλούς, με τους Μοτιεγιούνας, Μουρ να μένουν εκτός 12άδας για το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Μπεν Μουρ, ήταν οι δύο ξένοι που έμειναν εκτός από τη 12άδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (17:30, ΣΚΑΪ).

Ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, επιστρέφει κι έτσι οι 6 διαθέσιμοι ξένοι για τον Αντρέα Τρινκιέρι σήμερα είναι οι:

Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ