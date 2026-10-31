Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα (1/11, 17:00) με τον Παναθηναϊκό για τον οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί sold out.

Αναμφίβολα πρόκειται για το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Basket League. Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το εντυπωσιακό σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη και θα αγωνιστούν δίχως τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Λευτέρη Μποχωρίδη και Γιώργο Τανούλη, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο και σκιαγράφησης του αντιπάλου ενώ ακολούθησε προπόνηση στο Nick Galis Hall.

Με δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Καντζούρης, αναφέρθηκε κυρίως στην ενέργεια που θα πρέπει να έχει ο Άρης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. «Μας περιμένει ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο απέναντι σε έναν αντίπαλο που όλοι γνωρίζουμε την αξία του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κτίστηκε το καλοκαίρι, στοχεύοντας σε όλους τους πιθανούς τίτλους. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να επενδύσουμε πολλά στο ενεργειακό κομμάτι καθώς και στο να μην αλλάξουμε το σκεπτικό μας έχοντας ξεκάθαρες ιδέες σε άμυνα και επίθεση. Σίγουρα προσδοκούμε και στην υποστήριξη των οπαδών μας, οι οποίοι μας δίνουν σε κάθε αγώνα έξτρα κίνητρο και ενέργεια ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συνεχών υποχρεώσεών μας», δήλωσε.

