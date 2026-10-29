Φασούλας: «Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε "ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες"»

Ο Παναγιώτης Φασούλας κατήγγειλε πως μεταφέρεται μήνυμα σε διαιτητές πως ο Βαγγέλης Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος (πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ) έχει κριθεί προφυλακιστέος για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. O Παναγιώτης Φασούλας ανέφερε μεταξύ άλλων την Τετάρτη πως δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές και τόνισε πως θα κατέβει στις εκλογές της ΕΟΚ.

Μια μέρα μετά, η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, σε δηλώσεις του κατήγγειλε μέσω των όσων είπε στην ΕΡΤ πως άνθρωποι της Ομοσπονδίας έρχονται σε επικοινωνία με τους διαιτητές και τους αναφέρουν πως ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 και πως η κανονικότητα θα συνεχιστεί!

«Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα από τα ΔΣ, δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο. Αυτά που έγιναν είναι ανήκουστα. Το ποιος είναι άνθρωπος το δείχνουν οι πράξεις του. Γίνανε ηλεκτρονικά ( οι εκλογές) σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω οτι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί". Οι διαιτητές γυρνούσαν την Ελλάδα και έλεγαν στα σωματεία "ή θα μας δώσεις τους κωδικούς σου για να ψηφίσεις κάποιος άλλος για σένα ή θα καταστραφείς την επόμενη εκλογική περιόδο". Ηλεκτρονικές εκλογές δεν υπάρχουν.Τι θα γίνει με τα λεφτά που οφείλονται στους εργαζόμενους στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία. Αυτοί ασκούσαν διοίκηση χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους; Η σημερινή διοίκηση είναι συνέχεια του Λιόλιου. Είναι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, σαν να τους έβαλε ένα χέρι», ανέφερε μεταξύ άλλων.