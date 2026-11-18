Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Γκουστάβο Πουέρτα σε πολλά δύσκολα παιχνίδια.

Ο διεθνής χαφ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Πουέρτα τραυματίστηκε στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή και θα μείνει αρκετό διάστημα εκτός.

Ο 23χρονος μέσος θα λείψει στην καλύτερη των περιπτώσεων έναν μήνα, ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις από την Κολομβία αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται το διάστημα απουσίας να φτάσει και τους δύο μήνες. Όλα, ωστόσο, θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις που θα κάνει με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερυθρόλευκοι θα στερηθούν έναν σημαντικό παίκτη, τη στιγμή που υπάρχει ήδη πρόβλημα και με τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ αναμενόταν να λείψει μέχρι το τέλος του έτους ωστόσο έχει διαφανεί ότι θα γυρίσει πιο νωρίς.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, φαίνεται ότι θα στερηθεί δεδομένα τον Πουέρτα σε οκτώ παιχνίδια. Απ' αυτά τα δύο είναι ντέρμπι και τα δύο είναι ματς για τη League Phase του Europa League.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος δεν θα παίξει σε δύο αγώνες με ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τον Ηρακλή και τον Άρη. Επίσης, θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για το Κύπελλο και το ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Επιπλέον, θα λείψει στους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Μίλαν εντός και την Τσέλιε εκτός.

Αναλυτικά οι αγώνες που θα λείψει ο Πουέρτα:

22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League)

26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)

29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)

02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)

05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League)

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)

13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)

20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)

Στην περίπτωση που το διάστημα απουσίας του Πουέρτα παραταθεί στους δύο μήνες, τότε θα λείψει και στο δύσκολο εκτός έδρας ματς με την Καλαμάτα στις 9/1/27 για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αλλά και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 16 ή 17 Ιανουαρίου 2027 στην Τούμπα για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον εντός έδρας αγώνα με τη Χόφενχαϊμ στις 21/1/27 για την 7η αγωνιστική του Europa League.