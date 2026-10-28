Φασούλας: «Δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές, βεβαίως θα κατέβω στις εκλογές!»

Ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε στο ραδιόφωνο του sport fm 94,6 σχετικά με όλες τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας στον sport fm 94,6 ο Παναγιώτης Φασούλας πήρε θέση για το τεράστιο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διαιτησία, στην παρέμβαση του Γιάννη Βρούτση, στους σχολικούς αγώνες, ενώ τόνισε πως θα συμμετάσχει στις εκλογές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παναγιώτης Φασούλας:

«Υπάρχει και κατάσταση γύρω μας που υπάρχουν τρία μεγάλα σκάνδαλα. Στα δύο από αυτά έχουμε μείνει 2.500 άνεργοι και στο τρίτο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τους συνεργάτες του είναι προφυλακισμένοι και η Ομοσπονδία λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα. Ο νόμος ορίζει κανονικότατα ότι μπορεί εντός 25 ημερών να γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία και αυτές θα γίνουν σε 52 μέρες!».

Έχω την εντύπωση ότι τρώνε το ίδιο παραμύθι που τρώνε τόσα χρόνια όσοι βρίσκονται εκεί, γι' αυτό και παραμένουν. Καλό θα ήταν κάποιοι να παραιτηθούν, γιατί οι ευθύνες θα αναζητηθούν. Δεν μπορούν να λένε ότι “έχουμε πλάτες” και να μένουν εκεί».

Για τους σχολικούς αγώνες:

«Υπάρχει ηθικό ανάστημα σε αυτούς που έστηναν σχολικούς αγώνες; Στους ανθρώπους που υποστήκαμε αυτόν τον κανιβαλισμό, με πρώτο εμένα, έχουμε ακούσει τα πάντα, είμαστε ανίδεοι, πανίχαζοι.».

Για την παρέμβαση του Υπουργού Ιωάννη Βρούτση:

«Τα σωματεία θα αντιδράσουν, δεν θα κάτσουν να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο. Ο υπουργός δεν μπορεί να αναιρέσει την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να καθαιρέσει ο Βρούτσης. Μπορεί κάλλιστα όμως να επικοινωνήσει με τη FIBA και να εξηγήσει την κατάσταση».

Για τη διαιτησία:

«Όταν έχεις δημιουργήσει έναν στρατό διαιτητών για να φέρνεις συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχολικούς αγώνες και για να μπορούν να γυρνάνε στα σωματεία και να απειλούν ότι, αν δεν ψηφιστούν, την επόμενη αγωνιστική θα τους σφάξουν».

Δεν καλούν τους Έλληνες διαιτητές σε παγκόσμια κτλ., γιατί δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές. Για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, θα αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις!».

Για την επιλογή παικτών στην Εθνική Ομάδα και το ζήτημα με τις Wilds Cards:

«Πρέπει να πάμε με παλιούς αθλητές που το λέει η καρδιά τους. Δεν μπορώ να μην εξάρω τον Γιώργο Μπόγρη. Εδώ δεν έχει αντιδράσει κανείς στις wild cards. Έχουν γίνει απίστευτα κακά πράγματα για το άθλημά μας. Αν έχεις καλό μάνατζερ, παίζεις σε εθνικές ομάδες.

Έχει διαβρωθεί συθέμελα το οικοδόμημα του μπάσκετ και χρειάζεται η επόμενη διοίκηση να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Ποιος αποφάσιζε για αυτές τις wild cards και για την ΚΕΔ;

Το πέταγμα του μπαλακιού στη Δικαιοσύνη δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να σπάσουν αυγά. Βεβαίως θα κατέβω στις εκλογές!»