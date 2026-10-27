Παπαδόπουλος: «Είπα σε πρώην συμπαίκτη μου και νυν μέλος της ΕΟΚ να πάει να γ@@@ - ΕΣΑΚΕ, βρε δεν γ@@@»

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος προχώρησε σε καταγγελίες για τις πιέσεις που δέχθηκε για να σταματήσει το Low Post Ref στο κανάλι του στο Youtube, ενώ στάθηκε στα όσα είπε σε πρώην συμπαίκτη του που τον πήρε τηλέφωνο.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί ήδη προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και τον πρώην διαιτητή και μέλος της ΚΕΔ Τάσο Πηλοΐδη, επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκια.

Ο Λάζαρος Παπαδόπόυλος πήρε θέση για τα όσα γίνονται μέσω της πλατφόρμας του, Low Post Media. Ανέφερε πως δέχθηκε πιέσεις τόσο εκείνος όσο και οι συνεργάτες του για να σταματήσουν το Low Post Ref στο Youtube, ενώ στάθηκε στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από την Ομοσπονδία, από ένα παλιό του συμπαίκτη του. «Του είπα ευγενικά να πάει να γαμη@@@», ανέφερε.

Αναλυτικά το απόσπασμα

«Και τώρα θα σας πω κάτι που δεν έχω πει ποτέ δημόσια. Μερικές μέρες πριν από το εξώδικο, με πήρε τηλέφωνο ένας παλιός μου συμπαίκτης που τώρα είναι στην Ομοσπονδία και μου ζήτησε να κατεβάσω τα βίντεο και να κλείσω την πλατφόρμα. Εξώδικα, τηλεφωνήματα, όλα αυτά έγιναν για να ασκηθεί η πίεση, ώστε να κατεβάσω την πλατφόρμα και να σταματήσω το κανάλι του Low Post.

Μπαίνετε στη διαδικασία πιέσεων για να σταματήσει κάποιος που κάνει σχολιασμό στη διαιτησία. Και εδώ πάμε στην ηθική διάσταση. Σε έναν διεθνή παίκτη, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο, θέλετε να κινηθείτε νομικά επειδή εξέφρασε μια μπασκετική άποψη; Είστε με τα καλά σας;

Αφού μίλησα με τον παλιό μου συμπαίκτη από την Ομοσπονδία και του είπα ευγενικά να πάει να γαμ@@@, στο παιχνίδι μπήκε ο ΕΣΑΚΕ. .

Πρώτα η ΟΔΚΕ στέλνει εξώδικο προσωπικά σε μένα. Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίζεται ο ΕΣΑΚΕ και στέλνει δεύτερο εξώδικο, αυτή τη φορά προς συνεργάτη του καναλιού.

Οι περισσότεροι είναι παιδιά που μόλις έκλεισαν τα 18 τους χρόνια. Παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ. Θέλουν να μάθουν, να αποκτήσουν εμπειρία και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Αυτούς πάτε να απειλήσετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;.

Εγώ είμαι εδώ. Εγώ δημιούργησα το Low Post. Εγώ αποφάσισα να φτιάξουμε την πλατφόρμα. Και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και τις αποφάσεις του καναλιού.

Μην τολμήσετε να ξαναπειράξετε κανέναν από τους συνεργάτες μου. Αν έχετε πρόβλημα με το Low Post, ελάτε κατευθείαν σε μένα. Αν θέλετε να κυνηγήσετε κάποιον, κυνηγήστε εμένα. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους.

Το υλικό δεν προέρχεται από κάποια ελληνική τηλεόραση, αλλά από το Sport Klub, ένα αθλητικό κανάλι των Βαλκανίων. Και προσέξτε, εμείς δεν μεταδίδουμε αγώνες. Παίρνουμε συγκεκριμένες φάσεις για να κάνουμε τεχνική ανάλυση και να εξηγήσουμε τους κανονισμούς. Ποια ακριβώς δικαιώματα παραβιάζουμε, ποια σύμβαση επικαλείστε και ποια συγκεκριμένη οικονομική ζημιά σας προκαλέσαμε;.

Αυτό που σήμερα συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ δεν προκαλεί ζημιά; Οι δικαστικές έρευνες, οι κατηγορίες για δωροδοκίες δεν προκαλούν ζημιά και σας προκαλεί ζημιά το Low Post που προσπαθει να εκπεδεύσει τον κόσμο και να φέρει διαφάνεια στην ελληνική διαιτησία. Ρε πάτε καλά;

Ο ΕΣΑΚΕ δεν περιορίστηκε απλώς στο να στείλει ένα εξώδικο. Απαίτησε μέσα σε δύο μέρες να διαγράψουμε το υλικό από την πλατφόρμα. Δύο ημέρες! Και παράλληλα μας ζήτησαν να εξηγήσουμε γραπτώς από πού αποκτήσαμε το υλικό.

Και στα δύο αυτά εξώδικα πουθενά δεν λένε ότι οι αξιολογήσεις είναι λάθος ή ότι εγώ υποστηρίζω τη μία ή την άλλη ομάδα. Δηλαδή δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να αμφισβητήσουν την ουσία της δουλειάς. Αμφισβητούν το δικαίωμα στο να μιλάμε και να κρίνουμε. Μας έδωσαν τελεσίγραφο δύο ημερών. Να το κατεβάσουμε σε 48 ώρες. Βρε δεν γαμι@στ@.

Για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης είμαι προσωπικά στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Είμαι διατεθειμένος να καταθέσω τα εξώδικα που έχω λάβει εγώ, τα εξώδικα που έχουν λάβει οι συνεργάτες του Low Post και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να βοηθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.

Και κύριε Μπούσια και κύριε Μελή, σας προκαλώ ανοιχτά, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα επιθυμείτε, να καθίσουμε και να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Να μου πείτε πού ακριβώς κάναμε λάθος, τι προτείνετε εσείς και τι θα θέλατε για την καλύτερη λειτουργία του πρωταθλήματος».

Δείτε εδώ όλα όσα είπε ο Λάζος της πλατφόρμας του, Low Post Media.