Την αγωνιστική της άνοδο επιβεβαίωσε και κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας η Νίκη Βόλου., Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε με 2-1, έφτασε τους 14 βαθμούς και ανέβηκε στην 3η θέση.

Η Νίκη Βόλου ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής της Super League 2. Οι Βολιώτες επικράτησαν με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας φτάνοντας τους 14 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 3η θέση μαζί με τον Πανιώνιο που έχει ένα ματς λιγότερο. Οι Καρδιτσιώτες από την πλευρά τους έμειναν στους 11 βαθμούς και την 7η θέση.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27' με πέναλτι του Βαφέα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 32' με τον Διαμαντάκο με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν και συγκεκριμένα με τον Μάντζη στο 54', αλλά αυτή την φορά κράτησαν το προβάδισμα παίρνοντας και τη νίκη.

Σκόρερ: 27′ Βαφέας, 54′ Μάντζης – 32′ Διαμαντάκος

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (68′ Παμλίδης), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ (85′ Σιούτας), Ομοενγκά, Πλέγας, Λίγδας (78′ Μακρυγιάννης), Πολέττο (46′ Μαχαίρας), Τζίμας, Μάντζης (68′ Λουκίνας).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Διαμαντάκος (56′ Δρίτσας), Μπενίτεζ (56′ Καραμπάς), Κάστρο (77′ Όμο), Μεντιέτα (77′ Παπαδάκος), Αναστασόπουλος, Βουκαΐλοβιτς, Μπαρμπόσα (66′ Πίντσι).

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 1-3: Εμφατικό διπλό για τους «πράσινους» της Κομοτηνής

Ο Πανθρακικός πέρασε σαν σίφουνας από την Χρυσούπολη επικρατώντας με το άνετο 3-1 του Νέστου και ανέβηκε ακόμα περισσότερο στον βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα της Κομοτηνής έφτασε τους 13 βαθμούς και την 6η θέση, ενώ οι ηττημένοι έμειναν στους 8 και την 13η.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι που είχαν τον έλεγχο σε όλο το ματς, κατάφεραν να προηγηθούν στο 39' με πέναλτι του Σαραντίδη, με το 0-1 να μένει ως το τέλος. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Κομοτηνής ήταν ακόμα καλύτερη και με τον Νότα στο 49' και 75' έκανε το 0-3, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς.

Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν με τον Γιακουμάκη στο 78', με το 1-3 να μένει ως το τέλος, καθώς το σουτ του Σαραντίδη στο 84' σταμάτησε στο δοκάρι.

Σκόρερ: 78′ Γιακουμάκης σουτ – 39′ πεν. Σαραντίδης, 49′, 75′ Νότας σουτ

Νέστος Χρυσούπολης (Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τοπαλίδης, Γκιώνης, Παντεκίδης, Μαϊδανός, Μπαλτάς (72′ Σταυρόπουλος), Θωμαΐδης (46′ Τουτόντα), Κωστίκα (46′ Λυμπεράκης), Τότσκα (46′ Καντάβε), Σαπουντζής (57′ Σέα), Σάμπλιγιτς.

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρέα, Βουτσάς, Σαραντίδης, Παχούμης (65′ Τσίλεμ), Κολλαράς, Ζιούλης (25′ λ.τ Γιανναράκης), Αθανασακόπουλος (65′ Πέιος), Ντουμάνης (84′ Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Νότας (84′ Τσελεμπάκης).

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 12:30

Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 13:00

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 14:45

ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 15:00

Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 16:00

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 15:00

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. Νίκη Βόλου 14

4. Πανιώνιος 14

5. ΑΕΛ 13

6. Πανθρακικός 13

7. Αναγ. Καρδίτσας 11

8. Πανσερραϊκός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

** Οι Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης, Πανθρακικός έχουν από ένα ματς περισσότερο