Η Βασιλική Τσαρούχα στην απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες σχετικά με τις περιπτώσεις δωροληψίας, υποστηρίζοντας πως εμπλέκεται επειδή είχε κόντρα με ορισμένους παράγοντες του μπάσκετ.

Στην απολογία της η Βασιλική Τσαρούχα αρνήθηκε τις κατηγορίες σχετικά με τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας.

Μάλιστα η ίδια υποστήριξε πως εμπλέκεται στην υπόθεση, επειδή την είχα βάλει στο μάτι, ορισμένοι παράγοντες του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Θυμίζουμε η απολογία της κράτησε λιγότερο από δύο ώρες και βρίσκεται αντιμέτωποι για 13 αγώνες τους οποίους είχε διαιτητεύσει.