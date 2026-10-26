Basketgate: Τι υποστήριξε στην απολογία της η Βάσω Τσαρούχα
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Η Βασιλική Τσαρούχα στην απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες σχετικά με τις περιπτώσεις δωροληψίας, υποστηρίζοντας πως εμπλέκεται επειδή είχε κόντρα με ορισμένους παράγοντες του μπάσκετ.
Στην απολογία της η Βασιλική Τσαρούχα αρνήθηκε τις κατηγορίες σχετικά με τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας.
Μάλιστα η ίδια υποστήριξε πως εμπλέκεται στην υπόθεση, επειδή την είχα βάλει στο μάτι, ορισμένοι παράγοντες του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.
Θυμίζουμε η απολογία της κράτησε λιγότερο από δύο ώρες και βρίσκεται αντιμέτωποι για 13 αγώνες τους οποίους είχε διαιτητεύσει.
@Photo credits: INTIME
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