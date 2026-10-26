Δείτε αναλυτικά το ένταλμα σύλληψης του Ηλία Κορομηλά, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για 11 ματς.

Σήμερα (26/10) οδηγήθηκαν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Σύμφωνα με το ieidiseis, ο Κορομηλάς αντιμετωπίζει κατηγορίες για 11 παιχνίδια τόσο από την περίοδο που ήταν ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας, όσο και από όταν ήταν διαιτητής.

Οι κατηγορίες

Όπως σημειώνεται στο ένταλμα σύλληψης του Ηλία Κορομηλά, ο ίδιος κατηγορείται για τις αξιόποινες πράξεις:

1) Απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος (καλαθοσφαίριση) άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας με τον σκοπό που επιδίωκε ο δράστης να επιτυγχάνεται και ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2) Προσφορά, παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος (καλαθοσφαίριση) άπαξ και κατ΄εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας με τον σκοπό που επιδίωκε ο δράστης να επιτυγχάνεται και ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3) Παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος (καλαθοσφαίριση) άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας με τον σκοπό που επιδίωκε ο δράστης να επιτυγχάνεται και ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού…».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Ηλίας Κορομηλάς, αφορούν το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2019, έως τον Μάρτιο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στο ένταλμα σύλληψης, ο Ηλίας Κορομηλάς κατηγορείται ότι:

Α) Ενώ ήσουν συνεργάτης του ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, o οποίος ήταν Πρόεδρος της ΕΟΚ από 12-9-2021 και de facto πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, καθώς και του ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, καθώς και Ειδικός Σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας της EOK, από με τον ΛΙΟΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και τον ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ:

1) Την 1-10-2019, στην οδό Αμαλίας 4, με σκοπό να επηρεάσετε το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα, ζητήσατε από τον Πρόεδρο του Ιωνικού ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, να μην προσλάβει προπονητή για το παιχνίδι αυτό και η ομάδα να μην αγωνιστεί για τη νίκη, υποσχόμενοι ότι θα επηρεάσετε το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ, υπέρ του Ιωνικού, ορίζοντας ως την ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οποία υποσχεθήκατε ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, καθώς και ότι θα δώσετε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-80. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του αγώνα, ο ΛΙΟΛΙΟΣ παρέδωσε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

2) Μερικές ημέρες πριν την 12-10-2019 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ — ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 83-66. Στη συνέχεια, στις 14-10-2019, στην Αθήνα, παραδώσατε στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ το ποσό των 5.000 ευρώ.

3) Στις 25-12-2020 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League της 27-12-2020 υπέρ του Ιωνικού. Αν και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 86-84, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

4) Μερικές ημέρες πριν την 14-4-2021, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ στις 144-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 80-78. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

5) Λίγες ημέρες πριν την 9-10-2021, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ τογ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 93-83. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

6) Λίγες ημέρες πριν την 6-11-2021, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι ποσό 5,000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 6-11-2021 υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Ιωνικός νίκησε με σκορ 59-61. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε σε άγνωστο χρόνο το ανωτέρω χρηματικό ποσό.

7) την 24-10-2024 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 24-10-2024 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Ηλυσιακός επικράτησε με σκορ 122-121, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

8) τον Μάρτιο 2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 29,3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 64-60.

9) Τον Μάρτιο 2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΑΠΑ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 30-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που ετπδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 90-81.

2) Μερικές ημέρες πριν την 8-4-2023, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, υποσχέθηκαν σε εσένα στη ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑ — ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για την Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και η Καρδίτσα νίκησε με σκορ 85-83. Στη συνέχεια λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Ως αποτέλεσμα, στο ένταλμα σύλληψης αναγράφεται ότι ο Ηλίας Κορομηλάς ανελίχθηκε υπηρεσιακά, «διαιτητεύοντας σε αγώνες των ανωτέρω κατηγοριών πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης, ενώ οι ανωτέρω αγώνες περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού».

Επομένως, «επειδή, από τη μέχρι σήμερα διενεργηθείσα κύρια ανάκριση και την προηγηθείσα προκαταρκτική εξέταση, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορούμενου για τις ανωτέρω αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, τελεσθείσες κατ΄ εξακολούθηση, οι οποίες αποτελούν κακουργήματα, που τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης με ανώτατο όριο τα 10 έτη και για τις οποίες επιτρέπεται η προσωρινή του κράτηση. Επειδή ο παραπάνω κατηγορούμενος εξακολουθεί να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, εντός του οποίου φέρεται να έχει τελέσει τις ως άνω αξιόποινες πράξεις, στοιχείο που καθιστά αναγκαία την άμεση σύλληψή του, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα τελέσει νέα εγκλήματα».

Ως αποτέλεσμα, όπως αναγράφεται, «κρίνεται ότι είναι πιθανόν να διαπράξει και νέα εγκλήματα, ενώ επιτρέπεται η προσωρινή του κράτηση και επομένως η έκδοση εντάλματος συλλήψεως».

Παράλληλα, ο Ηλίας Κορομηλάς αντιμετωπίζει κατηγορίες και για την περίοδο κατά την οποία ήταν διαιτητής.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης:

1) Μερικές ημέρες πριν την 4-4-2021, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσες και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ της Basket League στις 4-4-2021 υπέρ του Προμηθέα, στον οποίο είχες ορισθεί ως διαιτητής. Ο σκοπός επετεύχθη και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με τις διαιτητικές σου αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 70-73. Στη συνέχεια έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.