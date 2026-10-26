Τσάπας: «Μου' χει δώσει 10 χιλιάδες ευρώ ο Λιόλιος, έχω δώσει 5 χιλιάδες στην Τσαρούχα»

Ο Βαγγέλης Τσάπας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο «LIVE NEWS» και μίλησε για τη σχέση που είχε ο ίδιος με τον Βαγγέλη Λιόλιο και την Βασιλική Τσαρούχα.

Ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ είναι ο Βαγγέλης Τσάπας, όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (26/110), φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου «LIVE News» και μίλησε για τη σχέση που είχε με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τη Βάσω Τσαρούχα.

Μάλιστα, ανέφερε και ορισμένες ιστορίες που είχαν να κάνουν με τα στημένα ματς τα οποία είχε εμπλακεί

«Αυτά που έχω πει τα δικαιώνουν οι καταστάσεις. Υπήρξα μέρος του προβλήματος και ένας από τους λόγους που επέλεξα να πάω στις αρχές είναι η εξιλέωση για αυτά που γινόντουσαν τότε. Έχω πάψει να είμαι εκεί από το ’21. Τα πράγματα συνεχίστηκαν σε χειρότερο βαθμό, απέναντι σε παιδιά.

Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κύκλωμα Λιόλιου. Ήταν ένας από τους παράγοντες που ήθελε να κάνει αυτό το πράγματα. Δεν έκανε μόνο αυτό το πράγμα.

Πριν γίνει Πρόεδρος της ΕΟΚ, μου έδωσε 100.000 ευρώ. Εκείνη την εποχή, όμως, ο Λιόλιος ήθελε να ανέβει ο Προμηθέας στην Α1. Η δική μας ομάδα είχε κάνει εξαιρετική χρονιά, αλλά δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ανέβει στην Α1, καθώς δεν διέθετε ούτε γήπεδο. Η επιλογή να μην παίξει στην Α1 θα ήταν, έτσι κι αλλιώς, μονόδρομος, είτε υπήρχε είτε όχι ο κύριος Λιόλιος.

Ο κος Λιόλιος εκείνη την εποχή ψαχνόταν οπωσδήποτε. Τα Τρίκαλα ζητούσαν 300 χιλιάδες ευρώ, η Κηφισιά που διαλύθηκε. Υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα. Δεν μπορούσε ομάδα από διαφορετικό νομά να συγχωνευτεί και να γίνει ΚΑΕ. Όταν αποφάσισα ότι δεν θα βγω να παίξω, τον πλησίασα και του είπε «αυτό». Το πρόβλημά του ήταν πώς θα περάσει την προηγουμένη ομάδα για να παίξει τελικό με εμάς. Τα λεφτά τα πήρα, γιατί έπρεπε να πάρω ένα αντίτιμο για αυτό που του έδωσε τη θέση».

Το παράδειγμα του Τσάπα που έζησε με τον Λιόλιο και η Τσαρούχα

«Φτιάξαμε μια καινούργια ακαδημία στην Καρδίτσα. Από τα 30 παιδιά που είχε μια διαλυμένη ακαδημία, φτάσαμε να μαζέψουμε 163 και τον Οκτώβρη παίξαμε το πρώτο ματς. Επειδή στην περιοχή υπάρχουν άλλες δύο ομάδες που είναι φίλοι του Λιόλιου και του έδιναν και επιστολές, δεν ήθελαν τη δική μας ανάπτυξη.

Πάμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι με παιδιά 14-15 ετών. Μπαίνουμε στο γήπεδο και, ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το ματς, λέει ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι μέσω τηλεφώνου από την ΕΟΚ ότι δεν μπορούν να παίξουν 9 από τα 14 παιδιά, γιατί είχαν θέμα με τα δελτία τους, τυπικά χαρτιά.

Είχαν δημιουργήσει ελέγχους. Τους είπα, χουν έρθει τα παιδάκια και οι γονείς τους. Βάλτε τα να παίξουν, να δουν οι γονείς τα παιδιά τους. Μου απάντησαν όχι. Υπάρχουν, όμως, και οι κανονισμοί, οπότε παίζουμε τέσσερις εναντίον πέντε και κερδίσαμε το ματς».

Για την Τσαρούχα:

«Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου. Ήταν μια διαιτήτρια που την βοήθησε ο κος Κορομηλάς να ανέβει και την προώθησε και τα περισσότερα παιχνίδια που συμμετείχε είναι προβληματικά. Έχω δώσει 5.000 ευρώ στην Τσαρούχα σε φάκελο για τον αγώνα Διαγόρας Δρυοπιδέων - Ιωνικός. Αυτός που μεσολάβησε ήταν ο κος Κορομηλάς και ο κος Μαυραγάνης. Ήταν παρέα και πηγαίναν σε ένα καφέ».

Για το ότι ήταν κομμάτι του συστήματος: «Βεβαίως. Για ποιο λόγο να εκδικηθώ; Δεν υπάρχει καμία εκδίκηση. Δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, δεν με ενδιαφέρει καμία ομάδα. Ένας άνθρωπος που είναι στη θέση τη δική μου δεν μπορεί να είναι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρης, ούτε ΑΕΚ, είναι η ομάδα που είναι εκείνη την εποχή

Όλο το σκηνικό που βλέπουμε είναι πολύ θλιβερό για όλους μας. Πολλοί γνωστοί, γιατί ο χώρος είναι μικρός, μου έστειλαν μηνύματα από τους ανθρώπους στην φυλακή και ούτε τα άνοιξα. Δεν έχω εκδικητική τάση, δεν έχω μίσος. Είναι ένα συναίσθημα που δεν υπάρχει μέσα μου.

Θέλω την εξιλέωση βάση του νόμου. Στην ζωή δεν είναι κανείς μόνος, όλοι έχουμε υποχρεώσεις. Και αυτό που έκανα τώρα εδώ το πληρώνω με το ότι είμαι εδώ και ουσιαστικά δέχομαι και μία δολοφονία χαρακτήρα από διάφορα που δεν ισχύουν. Ο κύριος Λύτρας είπε να δούμε τις νομικές διαδικασίες που έχω. Δεν έχω καμία και μπορεί να το ψάξει, ο Εισαγγελέας το έψαξε. Τις προηγούμενες μέρες λέγανε ότι ο κύριος Λιόλιος μου έκανε μήνυση το ’22. Για ποιο λόγο να μου κάνει μήνυση; Είναι εύκολο να λέμε. Αν επιτεθείτε σε εμένα δεν είναι πρόβλημα, γιατί το ήξερα ότι θα γίνει. Είναι κάτι που το ήξερα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήταν έτοιμοι να καταθέσουν και μου λένε είδες γιατί δεν πήγαμε; Κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν αν αυτό που λέει ο νόμος πρέπει να γίνεται ή να κρίνουμε και τον νόμο».

Για τους Παπαπέτρου-Κορομηλά και αν τους είχε πληρώσει: «Ναι, έχω πει συγκεκριμένα περιστατικά. Στον κύριο Κορομηλά έδωσε το ’20 και του είχα κανονίσει να πάει στο Costa Navarino με έναν συνάδελφο από την Ευρωλίγκα. Αυτά τα πλήρωσε ο κύριος Λιόλιος με τον κύριο Μαυραγάνη. Εγώ τις κανόνισα. Είχα τις σχέσεις, έβρισκα μία καλύτερη τιμή και μου ζήτησαν. Η κράτηση ήταν στο όνομά μου, αλλά όποιος πάει σε τέτοιο ξενοδοχείο δίνει την ταυτότητά του. Μπορούν οι Αρχές να δουν ποιοι έμειναν εκείνες τις μέρες».

Με τον κύριο Πηλοΐδη έχει βγει η ιστορία με τον Άρη, με τον κύριο Γιαννάκη. Συναντηθήκαμε στο Intercontinental. Είναι η πρώτη φορά που έδωσα χρήματα προκαταβολικά. Μου είπε ότι θα μου κάνει ένα δώρο. Δεν ήξερα ποιο ήταν. Του ζητάω να κερδίσει ο Φάρος. Καμία σχέση με το τι θα κάνει αυτός. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για το ποιος θα σωθεί. Μου λέει θέλω 5.000. Πάω, του δίνω προκαταβολή γιατί μετά δεν θα μπορούσα να τον δω. Οι διαιτητές σε αυτά είναι και λίγο ανυπόμονοι. Τα είχα μαζί μου τα χρήματα. Του τα δίνω και μου λέει επειδή μου τα έδωσες μπροστά και με εμπιστεύεσαι θα σου κάνω ένα δώρο στη διάρκεια του αγώνα. Μπαίνουμε και χωρίς αιτία αποβάλλεται στο 18, το 19 ο Γιαννάκης. Το γήπεδο παγώνει και όταν τελείωσε η όλη ιστορία γύρισε και μου έκλεισε το μάτι. Αυτό έχω καταθέσει, αυτή είναι η ιστορία».

Για την ιστορία με τον Γιαννάκη: «Θα πω κάτι που δεν το έχω δηλώσει. Την επόμενη μέρα πήρα τον πρόεδρο της ΕΟΚ που είχαμε κάποια σχέση και του είπα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Δεν ήξερε κάτι, δεν είχε σχέση. Δεν θυμάμαι αν κλήθηκε σε απολογία λόγω αυτού. Αν δεν φτάναμε εδώ, το πράγμα δεν θα τελείωνε. Το θέμα είναι τι έγινε, ζητάμε και συγγνώμη γιατί ήταν λάθος. Εδώ είναι και η ευκαιρία να σταματήσει. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε, δεν θα σταματούσε».

Για τον Μπόγρη: «Το 2019 ήταν να πάρει έναν άλλον ο κύριος Λιόλιος για τον Προμηθέα που είχα πολλά χρόνια παίκτη. Τελευταία φορά δεν συμφωνήσανε και με παρακάλεσε να μιλήσω στον μάνατζερ του Μπόγρη που ήμασταν φίλοι. Μιλάω, κλείνω ραντεβού στον Πειραιά με τον μάνατζερ του Μπόγρη και τον Γιώργο Μαυραγάνη. Έρχονται και του κάνει πρόταση τριετές συμβολαίου με απολαβές πάνω από 500.000 ευρώ. Εγώ του είπα, είσαι σίγουρος; Ξέρω ότι ο πρόεδρος είναι περίεργος τύπος με τέτοιους χαρακτήρες, όπως ο Μπόγρης. Μου λέει τον θέλουμε σίγουρα. Ήρθε από εκπληκτική χρονιά και ζήτησε το συμβόλαιό του.

Τι να κάνω; Τον προστάτεψα, είπα στον μάνατζέρ του να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Του είχα πει να μην πάει. Να πάρω ευθύνες για αυτά που έκανα, όχι και για όσα δεν έκανα. Είπα στον μάνατζέρ του θα ήταν καλό να μην υπογράψει.

Του είπα να φύγει. Κανείς δεν είναι μόνος στην ζωή. Εκείνη την ώρα δεν είχα την διάθεση ή την δυνατότητα να μπω στην ιστορία».