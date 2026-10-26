Παπαδόπουλος: «Εξώδικα, νομικές απειλές και τηλεφωνήματα που μας ζήτησαν να σταματήσουμε, το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτοί που δωροδοκούν»

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος προχώρησε σε καταγγελίες για τις πιέσεις που δέχθηκε για να σταματήσει το Low Post Ref στο κανάλι του στο Youtube.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί ήδη προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ όπου έχει πάρει την μορφή χιονοστιβάδας με τα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα (26/10) θα οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Θέση για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ πήρε και ο Λάζαρος Παπαδόπόυλος. Ανέφερε πως δέχθηκε πιέσεις τόσο εκείνος όσο και οι συνεργάτες του για να σταματήσουν το Low Post Ref στο Youtube.

Αναλυτικά

«Θα σας αποκαλύψω πώς κινήθηκε όλο αυτό το σύστημα εναντίον μου, εναντίον του καναλιού και πώς προσπάθησαν να μας κλείσουν. Γιατί ακριβώς πριν ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο, όταν εμείς στο Low Post προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης των διαιτητών, το Low Post Ref, ξέρετε τι αντιμετωπίσαμε; Εξώδικα, νομικές απειλές και τηλεφωνήματα που μας ζητούσαν να σταματήσουμε.

Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα ευνοήθηκε και ποια αδικήθηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν οι διαιτητές έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε αυτή την πλατφόρμα, που είναι το Low Post Ref. Μια ανεξάρτητη πλατφόρμα όπου αξιολογούμε τα σφυρίγματα των αγώνων της Α1, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητους διαιτητές και συγκεκριμένα κριτήρια.

Δεν εξετάζουμε απλώς αν ένα φάουλ ήταν σωστό ή λάθος. Εξετάζουμε τη θέση των διαιτητών, το rotation, τις επικαλύψεις και ολόκληρη τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τον φίλαθλο, να φέρουμε διαφάνεια και να βοηθήσουμε τη βελτίωση της διαιτησίας.

Τι πιστεύετε ότι έκανε η Ομοσπονδία των Διαιτητών όταν είδε αυτή την πρωτοβουλία; Ήρθε να δει πώς δουλεύουμε; Όχι. Ζήτησε τη μεθοδολογία μας; Όχι. Μου έστειλε εξώδικο, προσωπικά σε μένα, και το κοινοποίησε και στον Αθλητικό Εισαγγελέα.

Ο κύριος Μπούσιας είναι ένας από τους τρεις μάρτυρες υπεράσπισης που κάλεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στον ανακριτή. Και ξέρετε τι κατέθεσαν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα; Για το πώς επιλέγονται και πώς αξιολογούνται οι διαιτητές. Αυτό το θέμα ακριβώς για το οποίο εμένα μου έκαναν εξώδικο.

Δεν λέω ότι ο κύριος Μπούσιας έκανε κάτι παράνομο. Λέω ότι διάλεξε πλευρά. Όταν ένας πρώην διεθνής παίκτης έφτιαξε ένα εργαλείο για να αξιολογεί διαιτητές, αυτός του έστειλε εξώδικο. Και όταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ βρέθηκε κατηγορούμενος, αυτός κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισής του».

Μου γράφουν ότι μπορεί να ήμουν έμπειρος αθλητής, αλλά γνώσεις για να αξιολογώ διαιτητές δεν έχω. Κοιτάξτε, γνωρίζω πολύ καλά ότι η δουλειά του διαιτητή είναι πολύ δύσκολη. Πολλές φορές ακόμα και εγώ χρειάζομαι ένα ριπλέι για να καταλάβω αν ένα σφύριγμα είναι σωστό ή λάθος.

Επειδή δεν έχω κρατήσει ποτέ σφυρίχτρα, σημαίνει ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω ένα μπασκετικό σφύριγμα;.

Όχι να διορθώσω κάποια λανθασμένη αξιολόγηση, όχι να αποσύρω κάποια συγκεκριμένη φάση. Μου ζητούν να ανακαλέσω άμεσα όλες τις προηγούμενές μου δηλώσεις και να κατεβάσω όλα τα βίντεο που αναφέρουν διαιτητικά σφυρίγματα.

Στο ίδιο εξώδικο που γράφουν ότι με σέβονται για την αθλητική μου καριέρα, γράφουν “Καλό για την υστεροφημία σας είναι να μείνετε εκεί” και βάζουν τέσσερα θαυμαστικά. Δηλαδή, Λάζο, κάτσε εκεί στα μετάλλιά σου και μην μιλάς για διαιτησία αφού είσαι άσχετος».

«Με πήρε παλιός συμπαίκτης μου από την Ομοσπονδία και μου ζήτησε να κλείσω την πλατφόρμα»

«Και τώρα θα σας πω κάτι που δεν έχω πει ποτέ δημόσια. Μερικές μέρες πριν από το εξώδικο, με πήρε τηλέφωνο ένας παλιός μου συμπαίκτης που τώρα είναι στην Ομοσπονδία και μου ζήτησε να κατεβάσω τα βίντεο και να κλείσω την πλατφόρμα. Εξώδικα, τηλεφωνήματα, όλα αυτά έγιναν για να ασκηθεί η πίεση, ώστε να κατεβάσω την πλατφόρμα και να σταματήσω το κανάλι του Low Post.

Μπαίνετε στη διαδικασία πιέσεων για να σταματήσει κάποιος που κάνει σχολιασμό στη διαιτησία. Και εδώ πάμε στην ηθική διάσταση. Σε έναν διεθνή παίκτη, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο, θέλετε να κινηθείτε νομικά επειδή εξέφρασε μια μπασκετική άποψη; Είστε με τα καλά σας;

Αφού μίλησα με τον παλιό μου συμπαίκτη από την Ομοσπονδία και του είπα ευγενικά να πάει να γαμ@@@, στο παιχνίδι μπήκε ο ΕΣΑΚΕ. .

Πρώτα η ΟΔΚΕ στέλνει εξώδικο προσωπικά σε μένα. Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίζεται ο ΕΣΑΚΕ και στέλνει δεύτερο εξώδικο, αυτή τη φορά προς συνεργάτη του καναλιού.

Οι περισσότεροι είναι παιδιά που μόλις έκλεισαν τα 18 τους χρόνια. Παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ. Θέλουν να μάθουν, να αποκτήσουν εμπειρία και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Αυτούς πάτε να απειλήσετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;.

Εγώ είμαι εδώ. Εγώ δημιούργησα το Low Post. Εγώ αποφάσισα να φτιάξουμε την πλατφόρμα. Και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και τις αποφάσεις του καναλιού.

Μην τολμήσετε να ξαναπειράξετε κανέναν από τους συνεργάτες μου. Αν έχετε πρόβλημα με το Low Post, ελάτε κατευθείαν σε μένα. Αν θέλετε να κυνηγήσετε κάποιον, κυνηγήστε εμένα. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους».

«Ο ΕΣΑΚΕ δεν περιορίστηκε απλώς στο να στείλει ένα εξώδικο»

«Το υλικό δεν προέρχεται από κάποια ελληνική τηλεόραση, αλλά από το Sport Klub, ένα αθλητικό κανάλι των Βαλκανίων. Και προσέξτε, εμείς δεν μεταδίδουμε αγώνες. Παίρνουμε συγκεκριμένες φάσεις για να κάνουμε τεχνική ανάλυση και να εξηγήσουμε τους κανονισμούς. Ποια ακριβώς δικαιώματα παραβιάζουμε, ποια σύμβαση επικαλείστε και ποια συγκεκριμένη οικονομική ζημιά σας προκαλέσαμε;.

Ο ΕΣΑΚΕ δεν περιορίστηκε απλώς στο να στείλει ένα εξώδικο. Απαίτησε μέσα σε δύο μέρες να διαγράψουμε το υλικό από την πλατφόρμα. Δύο ημέρες! Και παράλληλα μας ζήτησαν να εξηγήσουμε γραπτώς από πού αποκτήσαμε το υλικό.

Και στα δύο αυτά εξώδικα πουθενά δεν λένε ότι οι αξιολογήσεις είναι λάθος ή ότι εγώ υποστηρίζω τη μία ή την άλλη ομάδα. Δηλαδή δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να αμφισβητήσουν την ουσία της δουλειάς. Αμφισβητούν το δικαίωμα στο να μιλάμε και να κρίνουμε.

Για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης είμαι προσωπικά στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Είμαι διατεθειμένος να καταθέσω τα εξώδικα που έχω λάβει εγώ, τα εξώδικα που έχουν λάβει οι συνεργάτες του Low Post και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να βοηθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.

Και κύριε Μπούσια και κύριε Μελή, σας προκαλώ ανοιχτά, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα επιθυμείτε, να καθίσουμε και να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Να μου πείτε πού ακριβώς κάναμε λάθος, τι προτείνετε εσείς και τι θα θέλατε για την καλύτερη λειτουργία του πρωταθλήματος».

«Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αυτοί που κατηγορούνται ότι δωροδοκήθηκαν»

«Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αυτοί που κατηγορούνται ότι δωροδοκήθηκαν. Το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτοί που δωροδοκούν. Γιατί ακόμα και αν αύριο καταδικαστούν και οι έξι κατηγορούμενοι, που δεν το εύχομαι, τι ακριβώς έχουμε λύσει; Αν υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να εξασφαλίσουν ευνοϊκή διαιτησία, αυτοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν».

Ποιοι εκλέγουν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας; Οι εκπρόσωποι των σωματείων. Και τι γίνεται αν ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται περισσότερο για την ευνοϊκή διαιτησία παρά για την ανάπτυξη του μπάσκετ; Ο υποψήφιος πρόεδρος, αντί να παρουσιάζει το όραμά του, το αναπτυξιακό πρόγραμμα, τις υποδομές και την εκπαίδευση των προπονητών, εκλέγεται υποσχόμενος ευνοϊκή μεταχείριση στα σφυρίγματα.

Σήμερα να ευνοεί τον Ολυμπιακό, αύριο τον Παναθηναϊκό και μεθαύριο το ανάποδο. Αλλάζουν οι ομάδες, αλλάζουν οι πρόεδροι, αλλά το σύστημα παραμένει το ίδιο. Και οι φίλαθλοι συνεχίζουν να τσακώνονται για το ποιος ευνοήθηκε και ποιος αδικήθηκε.

Η λύση δεν είναι απλώς να τιμωρηθούν οι έξι κατηγορούμενοι, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους. Η λύση είναι να αλλάξει ριζικά το σύστημα. Οι δομές, οι θεσμοί, οι τρόποι εκλογής και αξιολόγησης των διαιτητών. Και πάνω απ’ όλα, να αλλάξουμε νοοτροπία όλοι μας».