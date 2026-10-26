Basketgate: Η πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου στην προφυλάκιση του Λιόλιου
Έπειτα από την πολύωρη απολογία που ξεκίνησε στις 10 το πρωί της Κυριακής (25/10), ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή ακολουθώντας τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί το πρωί της Δευτέρας (26/10), με τη διατήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσο Πηλοΐδη να καλούνται να απολογηθούν ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.
Την είδηση της απόφασης περί προσωρινής κράτησης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, έκανε story στο Instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ήχο «Ό,τι είπα, θα γίνει».
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