Επίκειται συνεδρίαση για το Δ.Σ. της ΕΟΚ - Προς Δεκέμβριο οι εκλογές

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις για την προκήρυξη των εκλογών μετά και τη συνάντηση που είχε με τον Γιάννη Βρούτση.

Όπως φαίνεται αμέσως μετά τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11) για το «παράθυρο» των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθούν και οι έκτακτες εκλογές στην ΕΟΚ.

Την Δευτέρα (26/10) ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτσης, υποδέχθηκε στο γραφείο του το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου και υποστήριξε ότι σύστησε την άμεση διεξαγωγή εκλογών στην Ομοσπονδία. Κάτι που αποδέχθηκε και Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος και διαδέχθηκε τον Λιόλιο στην προεδρία της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο και δη αμέσως μετά τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών για τα Προκριματικά.

Τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο και συστάθηκε μετά την παραίτηση του Λιόλιου, έχουν συνεχείς συναντήσεις στα γραφεία της ομοσπονδίας ενώ επίκειται και Διοικητικό Συμβούλιο τις επόμενες ώρες για την οριστική λήψη των αποφάσεων.