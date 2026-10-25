Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ η δωδεκάδα κόντρα στον Προμηθέα
Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Την Κυριακή φιλοξενείται από τον Προμηθέα (25/10, 13:00, LIVE από το Gazzetta) στην Πάτρα, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Για το προσεχές παιχνίδι, έγινε γνωστή η δωδεκάδα του , με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά φέτος στην GBL τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος μπήκε στην οχτάδα ξένων, αντί του Τζόουνς. Εκτός παραμένει ο Γιαν Μοντέρο.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ
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