Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Την Κυριακή φιλοξενείται από τον Προμηθέα (25/10, 13:00, LIVE από το Gazzetta) στην Πάτρα, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Για το προσεχές παιχνίδι, έγινε γνωστή η δωδεκάδα του , με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά φέτος στην GBL τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος μπήκε στην οχτάδα ξένων, αντί του Τζόουνς. Εκτός παραμένει ο Γιαν Μοντέρο.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ