Σάκοτα: «Θα κάνουμε κάποιες διορθώσεις...»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (65-62), ότι η ΑΕΚ θα κάνει διορθώσεις, ενώ στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του στο δεύτερο μέρος.

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αρκετά physical. Πρέπει να κάνεις πράγματα καλύτερα για να έρθει η νίκη» είπε αρχικά, ενώ για την αμυντική εικόνα της ομάδας του, ανέφερε...

«Τι μπορείς να κάνεις αν δεν παίξεις άμυνα; Θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα μπορείς να παίξεις γρήγορα. Για εμάς η προετοιμασία άρχισε πρόσφατα. Κάναμε συντήρηση, είχαμε πολλούς τραυματισμούς είχαμε κάποια θέματα που θέλουμε να ξεχάσουμε. Η χρονιά είναι μεγάλη. Κάποιες διορθώσεις θα κάνουμε».

Σε ερώτηση για τις διορθώσεις στο ρόστερ που έχει στο μυαλό του, απάντησε... «Όταν ένας παίκτης δεν κάνει το δείχνει. Έχουν ευκαιρία να δείξουν παίκτες τι μπορούν να κάνουν. Ένας παίκτης έφυγε ο Πίνκνεϊ, περιμένουμε τον Φιζέλ. Θα κάνουμε διορθώσεις».

Τέλος για το τι πρέπει να διορθώσει στο παιχνίδι της η ΑΕΚ, σημείωσε...«Τα match up ήταν καλύτερα όμως σε κάποια φάσεις ο ΠΑΟΚ έβαζε καλάθια με καλή άμυνα πάνω τους. Δεν λειτουργεί ακόμα η συνέργεια κοντών και ψηλών στο μπάσιμο. Τα λάθη στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 5 στο δεύτερο 14, πρέπει να τα περιορίσουμε. Κάποια λάθη ήταν δώρα και αυτό ήταν ότι χειρότερο να δίνεις μια λάθος πάσα και ένα εύκολο καλάθι. Αυτό σκοτώνει την ομάδα. Δεν είναι ένα πράγμα από μόνο του όλα είναι συνδυασμός».