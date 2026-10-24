Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα κόντρα στην Καρδίτσα - Ποια η εξάδα των ξένων
Όπως και στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια στην Euroleague, έτσι και τώρα κόντρα στην Καρδίτσα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα.
Αμφότεροι έμειναν εκτός 11άδας και για το παιχνίδι της GBL στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ενώ σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό παιχνίδι κανονικά θα παίξει ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας.
Από εκεί και πέρα, ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Σιλβέν Φρανσίσκο και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για λόγους ξεκούρασης ενώ δεν υπολογίζονται φυσικά και οι Τζέριαν Γκραντ, Μουστάφα Φαλ οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ελληνική λίστα του «τριφυλλιού».
Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Καρδίτσα: Καλαϊτζάκης, Μωραϊτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου.
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