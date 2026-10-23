Οι απίθανες αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που φέρεται να λειτουργούσε το «Basketgate» συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες στη δικογραφία να επιβεβαιώνονται βάσει των γεγονότων, όπως αυτό με πρωταγωνιστή τον Μπόγρη.

Μέχρι και τεχνικές ποινές εις βάρος της ομάδας του το 2019, τον Προμηθέα φέρεται να ζητούσε ο Βαγγέλης Λιόλιος από τους διαιτητές, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να οδηγεί παίκτες στην αποχώρηση, εφόσον δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή τους.

Αυτό, τουλάχιστον, φέρεται να προκύπτει και από τις καταθέσεις μαρτύρων στη δικογραφία για το περίφημο «Basketgate» και τελικά να αποδεικνύονται μέσω των γεγονότων.

Προς υπενθύμιση, λοιπόν, ο Βαγγέλης Λιόλιος έχοντας τα ηνία του Προμηθέα του 2019 ήταν δυσαρεστημένος από την απόδοση του Γιώργου Μπόγρη, ο οποίος το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς είχε υπογράψει κλειστό πολυετές συμβόλαιο με τους Πατρινούς.

Για αυτό τον λόγο έψαχνε τρόπο να απαλλαχθεί, κάτι όμως που δεν έβρισκε σύμφωνη την πλευρά του παίκτη, που προφανώς δεν θα αποχωρούσε χωρίς αποζημίωση, σπάζοντας τόσο πρόωρα ένα «δυνατό» συμβόλαιο.

Έτσι, λοιπόν, ο τότε διοικητικός ηγέτης του Προμηθέα ζήτησε από τον διαιτητή Παπαπέτρου στο ματς με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στις 30 Νοεμβρίου του 2019, να σφυρίξει εις βάρος του ίδιου του παίκτη και της ομάδας του τεχνική ποινή, προκειμένου να πληρώνει πρόστιμα και ως εκ τούτου να τον οδηγήσει στην έξοδο.

Δείτε λοιπόν τι έγινε σε εκείνο το περίφημο ματς

Ο Μπόγρης δέχεται ένα φάουλ στα 2:41 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ακαριαία, ο Παπαπέτρου που είναι στην άλλη πλευρά τον χρεώνει με τεχνική ποινή χωρίς προφανή λόγο.

Για την ακρίβεια, ο Μπόγρης (που για την ιστορία όντως δεν κάνει κανένα φάουλ) λέει στον διαιτητή Κάρδαρη που έχει σφυρίξει την... παράβαση «Πού το είδες αυτό;» σε πολύ ήπιους τόνους και ο Παπαπέτρου από την άλλη πλευρά, τον χρεώνει με τεχνική ποινή, προκαλώντας τη μεγάλη έκπληξη του σέντερ.