Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ την Παρασκευή (23/10) και αναμένονται με ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των ομάδων, έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Στη σκιά του σκανδάλου που κλονίζει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ με τα έξι εντάλματα σύλληψης μεταξύ των οποίων είναι και εκείνο κατά του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου συνεδριάζει την Παρασκευή (23/10) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.

Προφανώς οι ραγδαίες εξελίξεις δεν έχουν συμπεριλάβει στα θέματα ημερήσιας διάταξης το τι μέλλει γενέσθαι από 'δω και πέρα στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά είναι βέβαιο πως θα πέσουν στο τραπέζι και θα συζητηθούν, αφού το μπάσκετ πρέπει να προχωρήσει, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα.

Τα έξι εντάλματα σύλληψης αποτελούν γροθιά στο στομάχι του μπάσκετ και οφείλουν οι εκπρόσωποι των ομάδων που θα βρεθούν στη συνεδρίασης της Παρασκευής (23/10) να συζητήσουν για το τι γίνεται από 'δω και πέρα.

Είναι μεγάλη η ζημιά στο μπάσκετ την ώρα που γίνονται μεγάλες επενδύσεις και οφείλει η Λίγκα να πάρει αποφάσεις, καθώς δεν μπορεί να μην τοποθετείται έπειτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

