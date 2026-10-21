Στην ενημερωτική εκπομπή του Mega με παρουσιαστή τον Νίκο Ευαγγελάτο, έγινε αναφορά στον αγώνα του εξωτερικού που ερευνάται ως στημένος, ο οποίος αφορά σχολικό πρωτάθλημα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ μετά τη σύλληψη του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, της Βασιλικής Τσαρούχα (διαιτήτρια), του Πέτρου Παπαπέτρου (διαιτητής), Ηλία Κορομηλά (Σύμβουλος Διαιτησίας), Αναστάσιου Πηλοΐδη (μέλος ΚΕΔ) και Γιώργου Μαυραγάνη, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Οι έξι εμπλεκόμενοι έχουν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και το πρωί της Πέμπτης (22/10) αναμένεται να οδηγηθούν και στον Ανακριτή. Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος μετέφερε ότι πρόκειται για 50 στημένους αγώνες ύποπτους που ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Ο αγώνας στο εξωτερικό για τον οποίο γίνεται λόγος αφορά το σχολικό πρωτάθλημα τον Μάρτιο του 2026 στην Κύπρο μεταξύ ελληνικών σχολείων, όπου στον ημιτελικό που εστίασε το ενδιαφέρον της η δικαστική έρευνα, αφορά νεαρούς αθλητές του Προμηθέα με αντίπαλη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη.

Σε εκείνη την αναμέτρηση γίνεται λόγος για αλλοίωση αποτελέσματος 12 λεπτά πριν το τέλος είχε προηγηθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης 58-45 και μέσα στα τελευταία λεπτά δόθηκαν συνολικά 52 βολές στην ομάδα της Πάτρας. Το σκορ το τελευταίο λεπτό επιμέρους ήταν 2-19 και στο τέλος νίκησε η ομάδα της Πάτρας 64-60. Τα παιδιά που κερδίζουν μοριοδοτούνται, όπως έγινε σαφές. Οι άλλοι 49 αγώνες αφορούν και μεγάλα πρωταθλήματα.