Λιντέλ: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο που θέλουμε»

Μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στη νίκη επί της Μυκόνου, ο Ι Τζέι Λιντέλ υποστήριξε ότι ο Άρης δεν παίζει ακόμη στο 100% βάσει της ποιότητάς του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Άρη τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, έξι ριμπάουντ και τρία κλεψίματα και μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι, ρωτήθηκε για τις έξι συνεχόμενες νίκες της ομάδας του. «Έχουμε ποιότητα αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που θα πρέπει να ξεκλειδώσουμε για να φτάσουμε στο 100%. Υπάρχουν κλειδωμένα πράγματα όπως και περιθώρια βελτίωσης. Μέσα από τη δουλειά και τους αγώνες θα παίξουμε βάσει των δυνατοτήτων μας και θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε», είπε ο Ι Τζέι Λιντέλ.