Γιαννακόπουλος: «Σε ποιανού διαιτητή το σπίτι βρέθηκαν 820.000 ευρώ...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε δύο απορίες σχετικά με χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτι διαιτητή.

Μέσω νέο story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εξέφρασε δύο απορίες σχετικά με τα χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτι διαιτητή.

Συγκεκριμένα δημοσίευμα του «protohema» έφερε στο... φως της δημοσιότητας ότι βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο σπιτιού διαιτητή στην επαρχία.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε:

«Εγώ έχω δυο απορίες. Ποιος Έλληνας διαιτητές που αποσύρθηκε βρισκόταν στους τελικούς των τελευταίων ετών για τον οποίο υπήρχαν πολύ μεγάλα παράπονα από τη μια από τις δυο ομάδες. Και το άλλο ερώτημα, σε ποιανού διαιτητή το σπίτι βρέθηκαν 820.000 ευρώ. Γιατί για να είσαι διαιτητής και να έχεις τέτοια χρήματα και σε μετρητά κιόλας, δεν μπορώ να καταλάβω πόσες ζωές πρέπει να εργάζεσαι ή που βρήκε τόσα μετρητά».