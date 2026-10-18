Ομπράντοβιτς για Σλούκα και Ναν: «Εκείνοι αποφάσισαν το πότε θα επιστρέψουν, όλοι καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικοί είναι»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Περιστερίου για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο απέναντι στο Περιστέρι και επικράτησε δια περιπάτου με 95-75 για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Στην πρώτη του τοποθέτηση για το παιχνίδι, ο Ζέλικο Ομποράντοβιτς, είπε: «Ήταν ένα παιχνίδι μόλις 30 και κάτι ώρες μετά την EuroLeague, κάτι που ποτέ δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, πιστεύω ότι η ομάδα δούλεψε με μεγάλη σοβαρότητα, ένταση και επιθετικότητα στην άμυνα. Αυτό μας επέτρεψε να παίξουμε καλά και στην επίθεση. Γενικά, κάναμε πολύ καλή δουλειά σήμερα».

Για τα 22 χαμένα ριμπάουντ: «Όχι, δεν με προβληματίζει καθόλου. Είναι απλώς ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Αν κοιτάξετε τα στατιστικά, θα δείτε ότι στο πρώτο ημίχρονο επιχείρησαν 23 τρίποντα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν πολλά μακρινά ριμπάουντ, τα οποία μπορούν να καταλήξουν σε οποιονδήποτε παίκτη και όχι απαραίτητα στους ψηλούς. Φυσικά, είναι κάτι που θα εξετάσουμε και θα συζητήσουμε, αλλά αποτελεί μόνο ένα μέρος του παιχνιδιού. Πάντα συζητάμε για πολλά πράγματα μετά από κάθε αγώνα. Είναι ξεκάθαρο ότι παίξαμε εξαιρετικά για 37 λεπτά. Όσο για τα τελευταία τρία λεπτά, τι να πω; Το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί».

Για τους Ναν και Σλούκα που επέστρεψαν: «Είναι προφανές ότι είχαν να αγωνιστούν από την περασμένη σεζόν. Η συζήτηση που είχα μαζί τους ήταν να συνεχίσουν να δουλεύουν και να παραμείνουν ήρεμοι. Εκείνοι θα αποφάσιζαν πότε θα ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν και επέλεξαν να το κάνουν σήμερα. Χθες συμμετείχαν στην προπόνηση που κάναμε με ένα γκρουπ παικτών, ενώ είχαν πραγματοποιήσει και πολλή ατομική δουλειά. Σήμερα έδειξαν σε καλή κατάσταση. Όσο για το πόσο σημαντικοί είναι για την ομάδα, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν».

Για τον τραυματισμό του Γιαμπουσέλε: «Έχει ακριβώς το ίδιο χτύπημα που είχε πριν από δέκα ημέρες, στο παιχνίδι μας στην Πάτρα, στο ίδιο σημείο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να παραμείνει στα αποδυτήρια και να ξεκινήσει αμέσως θεραπεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Η επόμενη προπόνησή μας είναι την Τρίτη, καθώς αύριο οι παίκτες έχουν ρεπό».

Για τον Βασίλη Ξανθόπουλο που είχε παίκτη και την προπονητική του πορεία: «Πρώτα απ' όλα θέλω να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Παρακολούθησα κάποια παιχνίδια της ομάδας του στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τη σημερινή αναμέτρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα του παίζει με σοβαρότητα και έχει συγκεκριμένη δομή στο παιχνίδι της. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και του εύχομαι ξανά τα καλύτερα».

Για την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τη Μπασκόνια: «Θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι όπως όλα τα προηγούμενα. Είναι πάντα καλό να έχεις κάποιες προπονήσεις στη διάθεσή σου πριν από έναν αγώνα, γιατί έτσι έχεις περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείς. Αυτή τη φορά θα έχουμε δύο προπονήσεις και, επειδή ακολουθεί ξανά ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, θα προσπαθήσουμε να τις αξιοποιήσουμε για να δουλέψουμε με μεγαλύτερη ένταση. Σήμερα είχαμε πέντε παίκτες εκτός. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση της ομάδας και κυρίως από την υγεία των παικτών. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ιατρικό επιτελείο, τους γυμναστές και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους στο να αποφασίζουμε τι είδους προπόνηση μπορούμε να κάνουμε. Όσο περισσότερους παίκτες έχουμε διαθέσιμους, τόσο καλύτερα μπορούμε να δουλέψουμε και με μεγαλύτερη ένταση. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον 13-14 παίκτες στις επόμενες δύο προπονήσεις και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε ποιοι θα είναι 100% έτοιμοι να αγωνιστούν».