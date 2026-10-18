Με δύο μεγάλες επιστροφές θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός το Περιστέρι, καθώς συμπεριλήφθηκαν στην 12άδα τόσο ο Κέντρικ Ναν όσο και ο Κώστας Σλούκας.

Το χρονικό δύο επιστροφών... επισημοποιήθηκε καθώς οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας τέθηκαν στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με αντίπαλο το Περιστέρι (18/10, 13:00) στο -κεκλεισμένων των θυρών- «Telekom Center Athens».

Όπως είναι γνωστό, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε ταλαιπωρηθεί τον τραυματισμό στο γόνατο με αποτέλεσμα να χάσει και την προετοιμασία της ομάδας του. Πρόβλημα στο γόνατο είχε και ο Κέντρικ Ναν από τις ατομικές του προπονήσεις τον περασμένο Αύγουστο, αλλά πλέον άπαντες θα είναι παρόντες για τα ματς του τριφυλλιού.

Εκτός 12άδας έμειναν οι Ματίας Λεσόρ, Ίζακ Μπόνγκα ενώ δεν υπολογίζονται έως και το τέλος του α' γύρου οι Τζέριαν Γκραντ και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι είναι εκτός λίστας για τα παιχνίδια της GBL.

Η 12άδα των πρασίνων: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας.