Σάκοτα: «Δεν είμαι σίγουρος αν θα είμαστε πλήρεις την Τετάρτη»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου.

Η ΑΕΚ επικράτησε της Μυκόνου με 84-79, με τον Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στις απουσίες της «Ένωσης».

Μάλιστα ο πολύπειρος τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε και για τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του, τονίζοντας πως θα είναι αγχωτικές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Πιστεύω ότι για ακόμα κάποιες εβδομάδες τα ματς μας θα είναι αγχωτικά. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε, όταν ξεκινούσε η σεζόν οι ρόλοι ήταν ξεκάθαροι, μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Τώρα είμαστε πιο πίσω από κάθε ομάδα. Θέλει υπομονή. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε.

Οι παίκτες είναι με διαφορετικό ρυθμό. Κάποιοι μπήκαν πριν από μερικές μέρες. Οι Γκρεγκ και Ουίλαιμς δεν έχουν κάνει προπονήσεις εδώ και μήνες, δεν είναι έτοιμοι. Κάποιοι είναι πιο έτοιμοι. Η χημεία είναι πολύ μακριά. Κάναμε καλές προπονήσεις τελευταία, πιστεύω σιγά σιγά θα είμαστε σε καλό δρόμο.

Δεν είμαι σίγουρος αν θα είμαστε πλήρεις την Τετάρτη. Στα καλά καθούμενα μείναμε χωρίς τον Μπάρτλεϊ. Χωρίς να θέλουμε να έχουμε έναν παίκτη που ξεχωρίζει και βάζει τους πόντους, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικός για το σκοράρισμά μας. Δεν ξέρω, μου είχαν πει ότι θα χρειαζόταν δύο ημέρες, αλλά τελικά κράτησε ολόκληρη την εβδομάδα. Έπρεπε να το είχαμε κάνει πριν από το παιχνίδι με τον Άρη. Δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά έπαιξε. Καλύτερα να το είχαμε κάνει τότε, γιατί σήμερα ίσως να ήταν έτοιμος».



