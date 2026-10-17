Η πρώτη νίκη του Μιχάλη Μιχελάκου με τον Προμηθέα στην Greek Basketball League συνοδεύτηκε από το μπουγέλο των παικτών προς τον προπονητή στα αποδυτήρια.

Ο Προμηθέας σημείωσε την πρώτη νίκη (80-79) στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League εκτός έδρας με αντίπαλο τη Δόξα Λευκάδας, ωστόσο αυτή ήταν και η πρώτη νίκη στα «μεγάλα σαλόνια» της GBL για τον προπονητή της ομάδας Μιχάλη Μιχελάκο.

Ο τεχνικός των Πατρινών είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, καθώς η παρουσία του στην άκρη του πάγκου ως πρώτου προπονητή συνδυάστηκε με την πολύ σημαντική νίκη επί της ομάδας της Λευκάδας.

Μπαίνοντας στα αποδυτήρια για την ομιλία του ωστόσο, τον περίμενε το καθιερωμένο σε τέτοιες περιπτώσεις (πρώτη νίκη του προπονητή στην κατηγορία) μπουγέλο των παικτών, με το οποίο πανηγυρίζεται η επιτυχία.

