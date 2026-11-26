Ένα πρωτοποριακό «workshop» για τους σύγχρονους ρόλους στο επαγγελματικό μπάσκετ, το «Hoops Executive Lab», παρουσιάζει η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

To Mαρούσι B.C., υπό την εποπτεία του Sports Director, Χάρη Γιαννόπουλου και των στελεχών της ΚΑΕ (Σταμούλης, Νούσης, Καρανάτζε) ανοίγει τις πόρτες του συλλόγου και μεταφέρει την καθημερινή τεχνογνωσία της Greek Basket League στην πράξη. Πιστό στην φιλοσοφία του για εξωστρέφεια, εξέλιξη και σύνδεση του επαγγελματικού αθλητισμού με το κοινωνικό σύνολο, ανακοινώνει τη δημιουργία του «Hoops Executive Lab»: Σύγχρονοι Ρόλοι Στο Μπάσκετ.

Πρόκειται για ένα εντατικό, διά ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 4 εβδομάδων, σχεδιασμένο αποκλειστικά από τους ανθρώπους που στελεχώνουν την καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Ουσιαστικά προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουλέψουν πάνω σε ρεαλιστικά προβλήματα και κάτω από πραγματικές συνθήκες, να δικτυωθούν με ανθρώπους του χώρου και να φύγουν με ουσιαστική γνώση και όχι απλά με μια βεβαίωση παρακολούθησης. Σκοπός είναι να αποκτήσουν την εποπτεία για τον τρόπο που λειτουργεί σε καθημερινή βάση μια ομάδα επιπέδου GBL και πώς διαχειρίζεται όλο το φάσμα των εργασιών της.

Απευθύνεται σε ανθρώπους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το άθλημα από οποιοδήποτε πόστο: προπονητές, γυμναστές, στελέχη ομάδων, scouts and player development coaches, αθλητικούς μάνατζερ, δημοσιογράφους, junior data alalysts, φοιτητές και απόφοιτους σχολών Business Managment. Ή απλά σε εκείνους που αγαπούν το μπάσκετ και θέλουν να το γνωρίσουν εκ των έσω, σε όλα τα επίπεδα.

Καθένα από τα ολιγομελή γκρουπ που θα καταρτιστούν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τέσσερις βασικούς τομείς:

Applied Basketball Analytics: Η μετάφραση των δεδομένων σε αγωνιστικές αποφάσεις, πρακτική εφαρμογή των 4 Factors του Dean Oliver, ανάλυση ρόστερ και ρόλων, και ουσιαστική ανάγνωση των δεικτών On/Off και Plus-Minus.

Strength & Conditioning Coaching: Η σύγχρονη προσέγγιση στην αθλητική απόδοση πέρα από τα βάρη, εργομετρικός έλεγχος, περιοδικότητα, πρόληψη τραυματισμών, σχεδιασμός off-season βελτίωσης και διαχείριση load vs. recovery κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Different Coaching Roles in Modern Basketball: Η εξέλιξη της προπονητικής, player development, αξιολόγηση ταλέντου, δομή του opponent & player scouting (με πρακτικό εργαστήριο) και εξειδικεύσεις σε επίθεση και άμυνα.

Game Day Behind The Scenes: Οι διαδικασίες προετοιμασίας μιας ΚΑΕ την ημέρα του αγώνα, η λειτουργία των γραφείων, η διαχείριση συμβολαίων και δελτίων και οι εσωτερικές ισορροπίες ενός συλλόγου.

Πού, Πώς, Πότε

Tα workshops του πρώτου προγράμματος του “Hoops Executive Lab” θα χωριστούν σε τρεις περιόδους (14/12/2026-19/1/2027, 1/2 2027-23/2/2027 και 5/4/2026-27/4/2027), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει την δυνατότητα επιλογής της περιόδου που του ταιράζει. Οι συμμετέχοντες της κάθε περιόδου, θα χωριστούν σε γκρουπ, το καθένα από τα οποία θα παρακολουθήσει τέσσερα sessions (ένα κάθε εβδομάδα). Τα sessions θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Μουσείου του κλειστού του Αγ. Θώμα, ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, με ώρα έναρξης 10.00 το πρωί και διάρκεια τριών ωρών.



“Ευκαιρία…”

«Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία, ειδικά σε νέα παιδιά να μάθουν εκ των έσω πώς είναι να δουλεύεις σε έναν επαγγελματικό σύλλογο όπως το Μαρούσι και να τους δώσουμε την μοναδική ευκαιρία να σχηματίσουν μια σφαιρική αντίληψη σχετικά με την καθημερινή λειτουργία του, στην οποία δραστηριοποιείται μια ομάδα εργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Sports Director της ΚΑΕ Αμαρουσίου και επικεφαλής των εργασιών, Χάρης Γιαννόπουλος.

Πληροφορίες Διεξαγωγής & Εγγραφές

Μορφή & Διάρκεια: 4 εβδομάδες ανά κύκλο (κάθε Δευτέρα & Τρίτη), αποκλειστικά διά ζώσης (In-person)

Πιστοποίηση: Παρέχεται επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης από την ΚΑΕ Μαρούσι

Λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, ο αριθμός των θέσεων ανά κύκλο είναι αυστηρά περιορισμένος.

Περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/seminar/hoops-executive-lab-maroussi-bc/

Τηλεφωνικά: 210-6108900

Email: [email protected]