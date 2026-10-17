Παπανικολόπουλος: «Είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμάς...»

Στην ήττα της Καρδίτσας από τον Ηρακλή, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Νίκος Παπανικολόπουλος.

Η Καρδίτσα ηττήθηκε από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» με 71-53, με τον Νίκο Παπανικολόπουλο στις δηλώσεις του να στέκεται στην ήττα της ομάδας του.

Τόνισε πως ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε στο στοιχείο που του άρεσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος:

«Για όλα υπάρχει μία εξήγηση. Η προσπάθεια των παικτών ήταν εκεί. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν μπορεί να υπάρχει μόνο όταν είσαι πέντε ή έξι πόντους μπροστά ή όταν το παιχνίδι είναι ισόπαλο. Από τη στιγμή που προηγηθήκαμε με 35-40 και μετά, σταματήσαμε να παίζουμε, ειδικά στην άμυνα.

Ξέραμε ότι θα ήταν ένα κλειστό και σκληρό παιχνίδι. Πρέπει να αισθάνεσαι άνετα και στα σκληρά παιχνίδια που θα είναι στους 55-60 πόντους. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι άνετα μόνο όταν το παιχνίδι πηγαίνει στους 85-90 πόντους. Είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμάς, για μία ομάδα που θα προσπαθήσει να πετύχει πράγματα».