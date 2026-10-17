Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ηρακλή κόντρα στην Καρδίτσα για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ο Ηρακλής επικράτησε της Καρδίτσας με 71-53 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη GBL.

Κορυφαίος για τον «γηραιό» ο Ντοντρέζ Στάιλς που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/7 τρίποντα), 19 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 7 κερδισμένα φάουλ σε 29:14 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στην αξιολόγηση.