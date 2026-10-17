Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Τα highligts της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ηρακλή κόντρα στην Καρδίτσα για την 3η αγωνιστική της GBL.
Ο Ηρακλής επικράτησε της Καρδίτσας με 71-53 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη GBL.
Κορυφαίος για τον «γηραιό» ο Ντοντρέζ Στάιλς που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/7 τρίποντα), 19 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 7 κερδισμένα φάουλ σε 29:14 λεπτά που έμεινε στο παρκέ συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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