Λυκογιάννης: «Αυτό είναι το παράπονο μου...»

Ο προπονητής του Κολοσσού, Άρης Λυκογιάννης, μίλησε για την ήττα της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ και εξέφρασε το προσωπικό του παράπονο.

Ο έμπειρος τεχνικός, αναφέρθηκε αρχικά στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στην οποία ο Κολοσσός, πάλεψε ως το τέλος, χάνοντας με 84-88. «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη του. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους παίκτες μου. Είχαμε μία εβδομάδα η οποία είχε τρομερά μεγάλη επιβάρυνση, παρόλα αυτά στο κομμάτι της ενέργειας, ήμασταν έτσι όπως έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει πολύ βαθύ και μεγάλο ρόστερ και παίκτες, με προσωπικότητα και ποιότητα. Το να αναγκάζεις τον ΠΑΟΚ μετά από ήττα, που σημαίνει ότι είναι όλοι συγκεντρωμένοι γιατί έχουν μπει γκάζια, να παίζει με τον Όσμαν 35 λεπτά, με βασικούς παίκτες και σχετικά περιορισμένες αλλαγές, δείχνει πόσο δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη.

Σαφέστατα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι μας έλειψε το καθαρό μυαλό σε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα με φάουλ, υποχρεωθήκαμε να παίξουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς τον Άπσον. Δυσκολευτήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά, όπου ο ΠΑΟΚ βρήκε μεγάλα σουτ, πήρε το προβάδισμα και το διατήρησε μέχρι το τέλος. Αυτά, προχωράμε».

Στη συνέχεια, ο Λυκογιάννης, αφού αναφέρθηκε στο δεύτερο συνεχόμενο ταξίδι, για την αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (21/10), μετά το... Γολγοθά του Αζερμπαϊτζάν, αναφέρθηκε από μόνος του στην παρουσία του κόσμου της Ρόδου στο γήπεδο...

«Δεν ξέρω πόσοι Ροδίτες παρακολουθούν τη συνέντευξη Τύπου, αλλά εγώ ως ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει επτά χρόνια στη συγκεκριμένη ομάδα, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου. Είναι εντελώς άδικο και για την προσπάθεια που έχει γίνει φέτος και για το γεγονός ότι επέλεξε να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά περισσότερο, για την εικόνα που δείχνει η ομάδα. Παίζει καλό μπάσκετ, βγάζει υγεία και παρόλα αυτά, το γήπεδο δε γεμίζει και μάλιστα με έναν αντίπαλο αρκετά εμπορικό. Αν βγάλουμε ένα σημαντικό κομμάτι της κερκίδας, που ήταν Ροδίτες που υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ, δε θεωρώ ότι η προσέλευση του κόσμου ήταν ανάλογη του μεγέθους του παιχνιδιού. Είναι μια προσωπική δήλωση κι ένα προσωπικό παράπονο που εκφράζω» ήταν τα λόγια του.