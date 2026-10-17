Μενέτι: «Συμπαγείς στις κρίσιμες στιγμές»
Ο Αντρέα Τρινκιέρι αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τον Κολοσσό, με τον Μαξ Μενέτι να εκτελεί χρέη head coach στο τέλος και να τονίζει στην κάμερα του ΣΚΑΪ... «Το κλειδί του αγώνα είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν. Ερχόμασταν από ένα κακό παιχνίδι. Έπρεπε να αντεπιτεθούμε και να είμαστε συμπαγείς. Αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα, αλλά φτάσαμε στη νίκη».
Όσο για τη συνέπεια που έδειξε ο ΠΑΟΚ, ανέφερε...«Προσπαθήσαμε να μείνουμε συμπαγείς στις κρίσιμες στιγμές. Είμαστε νέα ομάδα και μαθαίνουμε σιγά σιγά. Ο Όσμαν είχε τη μπάλα στο σωστό σημείο».
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