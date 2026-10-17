Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Ασύλληπτος ο Όσμαν στο ημίχρονο με 24 πόντους!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό, σκοράροντας 24 πόντους.
«Ασύλληπτος» ήταν ο Τσέντι Όσμαν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό.
Συγκεκριμένα ο Τούρκους φόργουορντ, ήταν... καυτός, έχοντας 24 πόντους (1/2 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 7/7 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16:30 λεπτά συμμετοχής και... οδηγούσε τον ΠΑΟΚ στην επίθεσή του.
@Photo credits: x_paokbc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.