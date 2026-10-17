Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό, σκοράροντας 24 πόντους.

«Ασύλληπτος» ήταν ο Τσέντι Όσμαν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό.

Συγκεκριμένα ο Τούρκους φόργουορντ, ήταν... καυτός, έχοντας 24 πόντους (1/2 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 7/7 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16:30 λεπτά συμμετοχής και... οδηγούσε τον ΠΑΟΚ στην επίθεσή του.