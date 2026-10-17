Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό στη Ρόδο (17/10, 16:00, ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Η εξάδα των ξένων για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Πράξη τρίτη για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της GBL! Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δοκιμάζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό (17/10, 16:00, ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV, Live στο Gazzetta) με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την κακή... παρένθεση στη Λιθουανία, απέναντι στη Λιετκαμπέλις (95-86) για το EuroCup.

Ο Ιταλός τεχνικός συμπεριέλαβε στην εξάδα των ξένων τους Γκρει, Όσμαν, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας και Μουρ. Όπως και στην αναμέτρηση απέναντι στη Μύκονο, ο Ταϊρί έμεινε εκτός. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο θηριώδης Λιθουανός σέντερ θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών» στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκτός έμεινε και ο Αλεξάντερ -όπως αναμενόταν- που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεξί χέρι.