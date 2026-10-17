ΠΑΟΚ: Η εξάδα των ξένων για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου
Πράξη τρίτη για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της GBL! Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δοκιμάζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό (17/10, 16:00, ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV, Live στο Gazzetta) με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την κακή... παρένθεση στη Λιθουανία, απέναντι στη Λιετκαμπέλις (95-86) για το EuroCup.
Ο Ιταλός τεχνικός συμπεριέλαβε στην εξάδα των ξένων τους Γκρει, Όσμαν, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας και Μουρ. Όπως και στην αναμέτρηση απέναντι στη Μύκονο, ο Ταϊρί έμεινε εκτός. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο θηριώδης Λιθουανός σέντερ θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών» στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκτός έμεινε και ο Αλεξάντερ -όπως αναμενόταν- που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεξί χέρι.
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