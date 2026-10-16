Η επίσκεψη του ΠΑΟΚ στο Σ.Φ. Ρόδου

Αντιπροσωπεία της ομάδας του ΠΑΟΚ, βρέθηκε σήμερα το βράδυ στα γραφεία του Σ.Φ. Ρόδου, πριν την αυριανή αναμέτρηση με τον Κολοσσό (17/10, 16:00).

Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, να μην παίζει πουθενά μόνος του και κάθε φορά που βρίσκεται στη Ρόδο, οπαδοί τόσο από το νησί, όσο και από γύρω νησιά, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και να την υποστηρίξουν.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στην αυριανή αναμέτρηση με τον Κολοσσό, αλλά πριν το παιχνίδι στο κλειστό της Καλλιθέας, αντιπροσωπεία των παικτών, που αποτελούνταν από τον αρχηγό, Νίκο Περσίδη, τον ΡεϊΚουάν Γκρέι και τον Νάσο Μπαζίνα, βρέθηκαν στα γραφεία του συνδέσμου και είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά με τους φίλους της ομάδας.

"Νιώθουμε την αγάπη των φιλάθλων μας από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε στη Ρόδο. Μία σύντομη επίσκεψη απόψε στο Σ.Φ. ΠΑΟΚ Ρόδου και ραντεβού αύριο στο γήπεδο" ανέφερε η "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ στη σχετική δημοσίευση της στα social media, την οποία συνόδεψε και με φωτογραφίες.