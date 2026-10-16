Μενέττι: «Στόχος μας είναι να αγωνιστούμε με τη σωστή νοοτροπία»

Ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι, Μαξ Μενέττι πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό (07/10, 16:00 LIVE από το Gazzetta), ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι, Μαξ Μενέττι πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στη δυσκολία του αγώνα με τους Ροδίτες.

Αναλυτικά είπε:

«Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τη σταθερότητά μας και την ποιότητα του παιχνιδιού μας από αγώνα σε αγώνα. Ο αγώνας με τη Lietkabelis ανήκει πλέον στο παρελθόν και η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στραμμένη στον Κολοσσό. Αναλύσαμε όσα πρέπει να βελτιώσουμε και αύριο οφείλουμε να δείξουμε πειθαρχία, ενέργεια, προσοχή στη λεπτομέρεια και πάθος σε ό,τι κάνουμε, από το πρώτο λεπτό. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα με καλούς περιφερειακούς παίκτες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα από την περιφέρεια, ενώ διαθέτει αρκετή εμπειρία και σωματική δύναμη, ώστε να τιμωρήσει κάθε έλλειψη συγκέντρωσης. Στόχος μας είναι να αγωνιστούμε με τη σωστή νοοτροπία, να διατηρήσουμε τη σταθερότητά μας και στα σαράντα λεπτά και να κάνουμε όλα όσα γνωρίζουμε ότι απαιτούνται για να φτάσουμε στη νίκη, σε έναν αγώνα που ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολος».