Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το απολαυστικό διήμερο του ελληνικού πρωταθλήματο, όπου πλέον τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο και στέκεται τις ανατροπές του Περιστερίου και της Μυκόνου αλλά και στο ξέσπασμα του Άρη.

Νομοτελειακά, η υπερβολική μπασκετική δόση οδηγεί κάποια στιγμή στην «αποτοξίνωση», ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ντε και καλά, θα τα βάψουμε και μαύρα επειδή η εκτόξευση της ελληνικής λίγκας αλλά και του status των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μας αναγκάζει να είμαστε συνέχεια με ένα τηλεκοντρόλ στο χέρι και να ασχολούμαστε επτά μέρες την εβδομάδα με το μπασκετάκι.

Εν μέσω αυτής της ευλογίας και του 10/10 που προηγηθηκε σε BCL, Eurocup, FIBA Europe Cup και Euroleague, λοιπόν, πάμε να ρίξουμε βάρος στα δρώμενα που μας έκαναν την μεγαλύτερη εντύπωση από όσαν συνέβησαν στα επτά γήπεδα που είχαμε αγωνιστική δράση στην πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορία. Χωρίς αμφιβολία, το ΣΚ ήταν απόλυτη επέκταση στην μπασκετική πανδαισία της εβδομάδας!

Ολυμπιακός: Επιθετική «Μοντεριάδα» και αμυντική οπισθοχώρηση!

Στην άδεια – λόγω τιμωρίας – “Sunel Arena”, o Γιαν Μοντέρο (30π., 3ασ. & 4κλ. με 6/8 τριπ. σε 23’) έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι πρωταθλητές ένα βήμα πίσω σε σχέση με την αμυντική βελτίωση που παρουσίασαν (μέσο παθητικό 67,0π.) στα δύο προηγούμενα παιχνίδια τους.

Θα μας πείτε κι εσείς και πολύ περισσότερο ο Γιώργος Μπαρτζώκας – και φυσικά θα έχετε δίκιο – ότι το σημαντικότερο νούμερο της αναμέτρησης ήταν το τελικό 99-83 που γράφτηκε στο ταμπλό μετά την τελική κόρνα, ειδικότερα μετά από ένα ματς έγινε κεκλέισμένων των θυρών και σχεδόν 37 ώρες αργότερα από την ώρα που η ομάδα έφυγε από το γήπεδο το βράδυ της Παρασκευής (10/10)...

Ωστόσο, η μορφή του αγώνα αλλά και η αντίσταση που προέβαλε ο Κολοσσός (είχε 50% πίσω από τα 6,75 με 18 εύστοχα), πέρασαν ένα πρώτο μήνυμα στους «ερυθρόλευκους» ότι θα έρθει και η στιγμή – αργότερα όταν η κούραση θα είναι μεγαλύτερη και ειδικότερα εκτός έδρας, μετά από δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – που η αστείρευτη επιθετική τους ποιότητα δεν θα φτάνει από μόνη της για να κερδίζουν τις εγχώριες μάχες.

Κοινώς, ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιωθεί σφόδρα στην περιφερειακή άμυνα γιατί απέναντι σε ομάδες με μεγάλη έφεση στην καλή κυκλοφορία και το μακρινό σουτ, όπως για παράδειγμα την αυριανή (13/10, 22.00) αντίπαλο, Βαλένθια, τα πράγματα θα ζορίσουν!

Κατά τα άλλα, δεν γίνεται να μην θαυμάσει κανείς την ασύλληπτη ικανότητα του νεοαποκτηθέντος Δομηνικανού guard να σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει, ζεστός ή κρύος και με το πλέον «σβηστό» και «άνιωθο» στυλ που έχει εμφανιστεί εδώ και χρόνια.

Αν εξαιρέσουμε το βαρύ -26 στους πόντους εντός ρακέτας (10-36), η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έδειξε ένα πολύ αξιοσέβαστο πρόσωπο και το ζητούμενο για το πόσο ψηλά θα φτάσει, θα εξαρτηθεί κατά βάση από τον βαθμό φθοράς και κούρασης που θα της προκαλέσει η συμμετοχή στους ομίλους του FIBA Europe Cup και η διόλου ευκαταφρόνητη ευρωπαϊκή προοπτική που της ανοίγεται.

Παναθηναϊκός: Με όχημα την νοοτροπία του «δεν σταματάμε να πιέζουμε»!

Στο «Δημήτριος Τόφαλος», οι «πράσινοι» έθεσαν τις βάσεις ενός εύκολου «διπλού» (84-59) από την 1η περιοδο, όταν είχαν ήδη υποχρεώσει τους γηπεδούχους να υποπέσουν σε 4 λάθη και να σουτάρουν με 17,6% εντός πεδιάς (3/17 σουτ).

Το δεύτερο «παράσημο» της επιθετικής άμυνας των παικτών του Ομπράντοβιτς ήταν ότι οι αντίπαλοί τους έπιασαν τον διψήφιο αριθμό πόντων λίγο πριν την συμπλήρωση του 12ου λεπτού και η «ενόχλησή» τους ήταν τόσο έντονη, που απάντησαν με ένα σερί 0-10, φτάνοντας την διαφορά στο +21 (12-33 στο 15’) και τα λάθη των Πατρινών στα εννέα πριν καλά-καλά πλησιάσουμε στην ανάπαυλα.

Χωρίς κάποιον παίκτη σε σπουδαίο απόγευμα (Φρανσίσκο και Χέιζ-Ντέιβις είχαν από 12π.), ο «Ζοτς» ενδεχομένως να χάρηκε περισσότερο απ’ όλα την δεύτερη διαδοχική κερδισμένη ευκαιρία του Μωραϊτη (11π. & 3ασ. με 3/6 τριπ. σε 24’) στην GBL και να «χαλάστηκε» μάλλον από τις 16 χαμένες μπάλες και την επιθετική καθίζηση των τελευταίων 15 λεπτών.

Ο Προμηθέας, που είχε μεγάλη και ανεξήγητη εμμονή στο μακρινό σουτ (7/29 τρίποντα με 24,1%), κρατάει την καλή εικόνα του Κόουλμαν (15π. & 11ρ.) και το «μάζεμα» της διαφοράς που είχε φτάσει μέχρι και -32, αλλά συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό για την συνεχιζόμενα λανθασμένη νοοτροπία του με τους προπονητές.

Στην προ Γιατρά εποχή στα «μεγάλα σαλόνια», ο Αγγέλου και ο Βετούλας δεν έβγαλαν ολόκληρη σεζόν! Μετά την επιτυχημένη 4ετία του Μάκη, ο Ισπανός Κασιμίρο ήρθε μετά βαϊων και κλάδων κι έφυγε πριν καταλάβει τι γίνεται (ως ακατάλληλος). Ο Ζούρος που τον διαδέχτηκε, αντικαταστάθηκε πριν τελειώσει η χρονιά και πάλι από τον Μάκη, λύση Χριστόπουλου θεωρήθηκε υπηρεσιακή και προσωρινή, η κάποτε θερμή σχέση με τον Παπαθεοδώρου (ο μακροβιότερος μετά τον Γιατρά) βρίσκεται πλέον στα χειρότερά της, ο Λιμνιάτης ήταν τάχα «τεμπέλης» (!) και ο Βόβορας των έξι αγώνων, «λίγος»... Για να δούμε πόσοι ακόμη προπονητές θα αποδομηθούν...

ΠΑΟΚ: Καμία «ενόχληση» από άδειο γήπεδο και απουσίες

Στην Πυλαία, η απουσία των Καλάθη και Όσμαν (για λόγους ξεκούρασης και αποφόρτισης) στοίχισαν στους γηπεδούχους σε εύκολο καλάθι (μόλις 13 ασίστ) και πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (μόλις 7) αντίστοιχα και αν στις προαναφερθείσες παραμέτρους προσθέσετε και την τιμωρία της έδρας (από τα περυσινά playoffs), τότε έχετε την πλήρη εξήγηση για τo σχετικά νωθρό πρόσωπο του ΠΑΟΚ κόντρα στην φαινομενικά πιο αδύνατη ομάδα του πρωταθλήματος.

Το τελικό 86-73, βέβαια, αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα από την άποψη ότι διαφορά κυμάνθηκε σταθερά σε διψήφια νούμερα (φτάνοντας μέχρι το +18), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να κρατάει την συμπαθητική προσπάθεια των παικτών του στην άμυνα (Μήτρου-Λονγκ 16π., 5ρ. & 5ασ.) σε παιχνίδι που ήταν δύσκολο να παίξουν με αυξημένο κίνητρο.

Η Δόξα Λευκάδας βασίστηκε πολύ στην ατομική πρωτοβουλία των ξένων της και ιδιαίτερα του Ντέβιον Χάρμον (21π., 7ασ. & 2κλ.) και του πολλά υποσχόμενου rookie, Τρέι Ρόμπινσον (14π., 6ρ. & 3κλ. με 2/2 τριπ.) και μέχρι στιγμής είναι η ομάδα με την χαμηλότερη δημιουργία (11,5 ασίστ ανά παιχνίδι) και την μικρότερη συνεισφορά από τους γηγενείς παίκτες (μόλις 21π. σε 2 αγώνες).

Καρδίτσα: Το καλύτερο ξεκίνημα με φόντο την ατομική ποιότητα

Στο «Γιάννης Μπουρούσης» είδαμε ένα παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους, πάντως, να μην έχουν την συγκέντρωση και την διάθεση της προηγούμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα να ισοφαριστούν στα μέσα της 4ης περιόδου (68-68 στο 34’10) και να καθαρίσουν το ματς (85-74) με προσωπικό show του Τέρνερ (26π. με 10/15 σουτ) και με την εμπειρία του ΜακΡέι (17π.), οι οποιοι σκόραραν τους 14 από τους τελευταίους 17 πόντους.

Σε γενικές γραμμές, η Καρδίτσα, που στα 5 χρόνια της παρουσίας της στην GBL δεν έφτασε ποτέ ξανά σε 2/2 νίκες με την έναρξη της κανονικής περιόδου, ήταν σταθερά συνεπής στην άμυνα (7 κλεψίματα και 8 κοψίματα μετά μισά εξ’ αυτών από τον Ρούμογλου) και στο κομμάτι των κατοχών (14 επιθετικά ριμπάουντ), αλλά στην επίθεση παρουσιάστηκε χωρίς την αίσθηση του κατεπείγοντος και αυτό, με ποιοτικότερο αντίπαλο, θα μπορούσε κάλιστα να της στοιχίσει.

Επίσης, παρά την παρουσία του Γκίκα, που είναι εξαιρετικός πασέρ και έχει μοιράσει σχεδόν τις μισές ασίστ της ομάδας (13 από τις 30), έως τώρα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική πρωτοβουλία και λιγότερη έμφαση στην δημιουργία, προφανώς από εμπιστοσύνη στην ποιότητα των ξένων της.

Η νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων συνέχισε από ‘κει που σταμάτησε στο “T-Center”, παρουσιάζοντας προοδευτική βελτίωση και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Οι Μπόουγκς τζούνιορ (16π. με 3/3 τριπ. σε 17’), Γόντικας (15π., 6ρ., 2ασ. & 3κλ. με 7/9 διπ.) και Καρακώστας (9π., 5ρ. & 7ασ. με 2/2 τριπ.) έδωσαν μεγάλη βοήθεια από τον πάγκο και αν τα βαριά χαρτιά (Φρίμαν, Τζάστις και Φλόιντ είχαν μαζί 12π. με 5/23 σουτ) του Θανάση Γιαπλέ είχαν μία μίνιμουμ αξιοπρεπή απόδοση, τότε οι Vikos Falcons ίσως να είχαν γίνει κάνει ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους.

Άρης: Άνοιξε λογαριασμό στις νίκες με άμυνα που «τσάκιζε κόκκαλα»!

Στο «Nick Galis Hall», το στραπάτσο της πρεμιέρας στην Καρδίτσα και η αμυντική καθίζηση του 2ου μέρους κόντρα στην Μπούργκος μεσοβδόμαδα για το Eurocup, φαίνεται ότι έδωσαν έξτρα κίνητρο στον «αυτοκράτορα», ο οποίος φρόντισε να εξαφανίσει με το καλησπέρα να χαλάσει την διάθεση όλων όσοι περίμεναν να δουν ένα αμφίρροπα ματς.

Το mindset με το οποίο μπήκαν οι Θεσσαλονικείς στο παρκέ, έστειλε άμεσα το μήνυμα για το πως θέλει ο Σπανούλης την ομάδα του να παίζει και με ποιον τρόπο η άμυνα θα γίνεται πλεονέκτημα για την επίθεση.

Οι +24 πόντοι από λάθη και οι +9 στο ανοιχτό γήπεδο, μας δίνουν αυτομάτως έναν «αέρα» 33 πόντων, όσοι και η μεγαλύτερη διαφορά (86-53 στο 39’) που πήρε ο Άρης στο κατ’ ευφημισμόν ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ.

Το ματς τελείωσε ουσιαστικά από την 1η περίοδο και τα υπόλοιπα 30 λεπτά αποτέλεσαν ένα ατελείωτο γλέντι στις κερκίδες για την ασφυκτική κυριαρχία (88-58) των «κιτρινόμαυρων» (Μόργκαν 25π. με 6/9 τριπ., Ερλ-Ρόμπινσον 15π. & 6ρ.) μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Από το κομμάτι των αριθμών, κρατήστε το άθροισμα κλεψιμάτων και κοψιμάτων (16), που ήταν υπέρτερο από τις χαμένες μπάλες (10) και το 28,1% εντός πεδιάς της «Ένωσης».

Η «βασίλισσα» φάνηκε από το παιχνίδι του BCL ότι ακόμη δυσκολεύεται πολύ απέναντι σε αθλητικές ομάδες που επιτίθενται γρήγορα και πιέζουν για να τρέξουν στον αιφνιδιασμό και με μοναδικούς «ζωηρούς» του Τζόσεφ (20π.), Κατσίβελη (8π. & 11ρ.) και Ερτέλ (8π., 5ρ. & 5ασ.), δεν είχε τύχη απέναντι στην σκληράδα των αντιπάλων της.

Το ότι οι τρεις πιο επιδραστικοί της παίκτες στο σκοράρισμα (Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ & Λαρεντζάκης) τελείωσαν το ματς με 9 πόντους και 7 λάθη με 1/14 σουτ, τα λέει όλα για το σχεδόν ολοκληρωτικό της “no show”!

Περιστέρι: Στο «φουλ» της ανατροπής με κέρδος τους πόντους από τα λάθη!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», οι γηπεδούχοι επιβεβαίωσαν για πολλοστή φορά ότι είναι η απόλυτη ομαδα που παίζει από κατοχή σε κατοχή, χωρίς να κοιτάει το ταμπλο και έχει εθιστεί στις ανατροπές με όπλα την πρόκληση και αξιοποίηση των λαθών των αντιπάλων.

Αν την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα, η επιστροφή του Περιστερίου επετεύχθη από το -12, αυτή την φορά κόντρα στον Ηρακλή, η ολική επαναφορά είχε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και σημαντικότερη αξία από την άποψη ότι ήρθε από το -17, κι ενώ ο «Γηραιός» τελείωσε το παιχνίδι με 18 περισσότερα ριμπάουντ.

Ωστόσο, οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου πήραν 29 πόντους από τις χαμένες μπάλες των φιλοξενουμένων και οκτώ περισσότερους στο ανοικτό γήπεδο και με οδηγό τον Τάϊ Νίκολς (33π., 3ρ., 3ασ. & 4κλ.), που έκανε το ματς της ζωής του, προσπέρασε στο 36ο λεπτό και θα μπορούσε να νικήσει και από την κανονική διάρκεια.

Τελικά η νίκη (91-89) ήρθε λίγο πριν την εκπνοή της παράτασης, σε μία από τις λίγες φάσεις που οι γηπεδούχοι πήγαν στην λογική της δημιούργιας (είχαν μόλις 12 ασίστ σε 45’)! Το ελεύθερο spot-up τρίποντο του μετρ του είδους Κώστα Παπαδάκη, από πάσα του Φιντς ήταν η ιδεατή επιλογή για τον προπονητή των γηπεδούχων και επιβράβευσε την μεγάλη προσπάθεια τους.

Το 2/2 των «κυανοκίτρινων» καταδεικνύει την άρνηση της ήττας που χαρακτηρίζει την νοοτροπία τους, ενώ αντίστοιχα το 0/2 αδικεί την έως τώρα εικόνα των «κυανόλευκων» (Λεκιού 19π. & Μέλβιν 18π. & 8ρ.).

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς είχε πολύ καλή προσέγγιση, έπαιξε με physicality και ανανέωσε 17 επιθέσεις, ωστόσο, πληγώθηκε από τα 20 της λάθη, αλλά και από την επιμονή στις ατομικές ενέργειες απέναντι σε ένα σύνολο με πολύ καλή ομαδική αμυντική λειτουργία. Ειδικότερα στο τέλος της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, που η κούραση των παικτών ήταν εμφανής.

Μύκονος: «Κεφαλαιοποίησε» την θετική πρεμιέρα με «διπλό» από «χρυσάφι»!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, έγινε το δεύτερο πιο συναρπαστικό παιχνίδι του διημέρου, με τους «νησιώτες» να πιστοποιούν ότι η διοικητική ταπεινότητα, η προοδευτική επένδυση και η εμπιστοσύνη στον προπονητή, αποτελούν τις πλέον υγιείς βάσεις για μία καλή πορεία σε μία ακόμη πιο απαιτητική σεζόν από την περυσινή, λόγω της έξτρα υποχρεώσης από την συμμετοχή στο FIBA Europe Cup.

Παρά τις σημαντικές απουσίες του τραυματία Κάναντι και του Μάντζαρη, στις οποίες προστέθηκε ο τραυματισμός του Χαρέλ στο πρώτο μέρος (υπερέκταση γονάτου) αλλά και η κάκιστη συμπεριφορά του Τσάιλντς προς τον Βαγγέλη Ζιάγκο (δεν του έδωσε δύο φορές το χέρι του), η Μύκονος όχι απλά δεν λύγισε, αλλά ανέτρεψε μία διαφορά 15 πόντων (40-55 στο 24’) για να φτάσει στο τελικό 82-79, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταϊρί Έϊπλμπι (23π., 4ρ., 6ασ., 2κλ. & 6λ. με 8/15 σουτ σε 33’).

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο βραχύσωμος Αμερικανός playmaker, ήταν μακράν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας του μέχρι την ανάπαυλα και στο 2ο μέρος δεν ηγήθηκε απλά της ολικής επαναφοράς των φιλοξενουμένων (Λοβ 19π. & 4ασ., Φάντερμπερκ 13π. & 7ρ.), νικώντας κατά κράτος τον Γουόκερ στην προσωπική τους μονομαχία, αλλά πέτυχε και τους 7 τελευταίους πόντους τους, υπογράφοντας το πρώτο εφετινό «διπλό» με 22 πόντους μετά το διάλειμμα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Σκουλίδα (έχει 9/12 τριπ. σε τρία επίσημα παιχνίδια) που έχει τελειοποιήσει πολυ το μακρινό σουτ και όταν είναι ελεύθερος, σπάνια αστοχεί, αλλά και στον Ιατρίδη (5π., 6ρ. & 2κοψ.), που έχει μεγάλο κορμί και μπορεί να έχει επίδραση σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

To Μαρούσι ήλεγξε τον ρυθμό του αγώνα στην μεγαλύτερη διάρκεια και αξιοποίησε την βελτίωσή του σε αμυντική σκληράδα και ταχύτητα σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο προδόθηκε από την έλλειψη καθαρού μυαλού και τα μαζεμένα λάθη των παικτών που επέτρεψαν στην Μύκονο να μαζέψει γρήγορα το -15 και την έλλειψη απάντησης στο μαρκάρισμα του Έϊπλμπι.

Η εμμονή στην χρησιμοποοίηση του Γουόκερ, που προερχόταν από τραυματισμό και δεν είχε παίξει στην πρεμιέρα, αποτυπώνεται στο -21 (plus/minus) που είχαν οι «κιτρινόμαυροι» στα 26 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Επιπροσθέτως, αν εξαιρέσουμε τον Ζεπ Τζάκσον (21π., 6ασ. & 2κοψ.), που ήταν θετικός μεν, αλλά επιπόλαιος δε, η ομάδα των βορείων προαστίων πήρε λίγα πράγματα από τους υπόλοιπους ξένους της (24π. με 10/28 σουτ) και παράλληλα ψάχνει ακόμη να βρει τον αντικαταστάτη του Ρόναλντ Μαρτς, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη τρύπα στο “3”.

