Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός στην Καβάλα και διέλυσε τους Πάνθηρες με 108-62, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της Allwyn WBL1. Αντίθετα η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας μετρά ισάριθμες ήττες.

Για τον Παναθηναϊκό η Κέιβ είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:48, με την Σταμολάμπρου να προσθέτει 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 18:18. Μεγάλο παιχνίδι έκανε ακόμα η Φόρμαν (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 21:42) αλλά και η Κριμίλη με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:35. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Τουλούπη σε 5:26 είχε 5 πόντους (2/3 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 1/2 βολές) και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη, η Χόμπι σε 33:03 στο παρκέ μέτρησε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, με την Κέλι να προσθέτει 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:50. Διψήφια ήταν ακόμα η Καραγιάννη με 11 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 29:50.

Τα δεκάλεπτα: 18-36, 34-63, 45-84, 62-108

Πάνθηρες Καβάλας (Αρίστιππος Χαντέλης): Κέλι 20 (1), Καραγιάννη 11 (3), Ποντικάκη, Μαραβέγια, Ιβανούσα 4, Αϊβαζίδου, Μοδέα, Σύρπα 2, Χόμπι 20, Κοντογιάννη 5 (1)

Παναθηναϊκός (Σελέν Ερντέμ): Δαμουλάκη 4, Φόρμαν 16 (1), Σταμολάμπρου 15 (3), Τουλούπη 5, Κωτούλα 8 (2), Μπετζέντι 11 (3), Κέιβ 21, Πρινς 16, Χατζηλεοντή 13 (1), Κριμίλη 14 (2), Χατζηγιακουμή 6 (2)