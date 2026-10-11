Ολυμπιακός - Κολοσσός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»
Ο Ολυμπιακός θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί και να κάνει το 2/2 στην Greek Basketball League. Υποδέχεται τον Κολοσσό (11/10, 13:00 LIVE από το Gazzetta) στη Sunel Arena για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Για το προσεχές παιχνίδι, έγινε γνωστή η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι έχουν μπροστά τους και τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague στην Ισπανία.
Ο Τζορτζ Πάπας είναι για πρώτη φορά φέτος στη δωδεκάδα, ενώ το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα θα κάνει ο Γιαν Μοντέρο.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ
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