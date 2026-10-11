Δείτε τη δωδεκάδα που θα έχει διαθέσιμη ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί και να κάνει το 2/2 στην Greek Basketball League. Υποδέχεται τον Κολοσσό (11/10, 13:00 LIVE από το Gazzetta) στη Sunel Arena για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Για το προσεχές παιχνίδι, έγινε γνωστή η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι έχουν μπροστά τους και τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague στην Ισπανία.

Ο Τζορτζ Πάπας είναι για πρώτη φορά φέτος στη δωδεκάδα, ενώ το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα θα κάνει ο Γιαν Μοντέρο.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ