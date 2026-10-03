Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Κολοσσού Ρόδου κόντρα στη Δόξα Λευκάδας για την πρώτη αγωνιστική της GBL.

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 91-75 στην πρώτη αγωνιστική της GBL.

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