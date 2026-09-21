Ο Τηλέμαχος Βησσαρίου θα συνεχίσει την καριέρα του στη Δόξα Λευκάδας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Τηλέμαχος Βησσαρίου. Ο 24χρονος φόρργουορντ θα αγωνίζεται στη Δόξα Λευκάδας, η οποία ανακοίνωσε και την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι ενός έτους.

Άρχισε την μπασκετική του πορεία από το Περιστέρι και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λάρισα, Απόλλων Πάτρας, Άρη, Κεραυνό Στροβόλου, ΝΕ Μεγαρίδας και Πρίστινα.

Αναλυτικά

Η Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Τηλέμαχου Βησσαρίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Τηλέμαχος Βησσαρίου γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην Λάρισα, έχει ύψος 1.99 μ. και αγωνίζεται στη θέση Small Forward.

Ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από το Περιστέρι και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λάρισα, Απόλλων Πάτρας, Άρη, Κεραυνό Στροβόλου, ΝΕ Μεγαρίδας και Prishtina αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Τηλέμαχο Βησσαρίου στην οικογένειά της και του εύχεται μια υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά!