ΠΑΟΚ: Πολύ χαμηλό ποσοστό από το τρίποντο στο ημίχρονο κόντρα στη Μύκονο
Πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας είχε ο ΠΑΟΚ έξω από το τρίποντο, στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στη Μύκονο.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Τρινκιέρι ευστόχησε μόλις σε δύο σουτ, έξω από τη γραμμή των 6.75μ, σε 15 συνολικά προσπάθειες.
Καλάθης και Φόστερ είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν ευστοχήσει σε τρίποντο, με το ποσοστό της ομάδας να είναι στο 13%
Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο
32 πόντοι
10/17 δίποντα (58%)
2/15 τρίποντα! (13%!)
6/13 βολές (46%)
19 ριμπάουντ
6 ασίστ
6 λάθη
4 κλεψίματα
2 κοψίματα
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