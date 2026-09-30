ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για το ματς με το Μαρούσι
H ΑΕΚ ετοιμάζεται το τζάμπολ της Stoiximan GBL, αφού θα κοντραριστεί στη SUNEL Arena με το Μαρούσι το Σάββατο (live Gazzetta, 16:00).
O Nτράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του τους Ντέρικ Γουίλιαμς, Κισόν Φίζελ και Γκρεγκ Μπράουν. Οι τρεις σημαντικές απουσίες στη frontline θα παραμείνουν και κόντρα στο Μαρούσι.
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση.
Αναλυτικά
Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο το Μαρούσι.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 16:00, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL για την περίοδο 2026-2027.
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.
Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ
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