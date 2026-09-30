Mαρούσι: Σκέψεις για αλλαγή του Μαρτς
Το Μαρούσι μπαίνει στη μάχη της Stoiximan GBL αυτό το Σάββατο με μια πολύ δύσκολη αποστολή, αφού φιλοξενείται από την ΑΕΚ στη Sunel Arena (16:00).
H ομάδα των Βορείων Προαστίων κάνει σκέψεις για αλλαγή του small forward της. Ο Ρόλαν Μαρτς που αποκτήθηκε το καλοκαίρι δεν έχει πείσει. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είναι προβληματισμένος με τα όσα έχει δει μέχρι τώρα και τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.
Έχει από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ομάδα του Αμαρουσίου και μένει να δούμε αν τελικά θα υπάρξει αλλαγή. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Μερσίν με απολογισμό 9,5 πόντους, 3,1 ριμπάουντ 1,3 ασίστ και 1,5 κλεψίματα ανά παιχνίδι στην τουρκική λίγκα και 12.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ στο BCL.
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