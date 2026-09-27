Άλλος τον τίτλο, άλλος τις εντυπώσεις!

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup (101-96) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πήρε τα εύσημα.

Ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup κερδίζοντας στον τελικό τον ΠΑΟΚ με 101-96 και έπιασε το... νήμα από εκεί που το άφησε στο τέλος της περσινής σεζόν, κατακτώντας άλλο ένα τρόπαιο (το πρώτο της σεζόν).

Μπορεί ακόμη να είναι νωρίς, αλλά κάθε τίτλος έχει τη σημασία του για όλες τις ομάδες που τον διεκδικούν και η μονομαχία Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ μας προϊδεάζει για μεγάλα ματς στη συνέχεια στη Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης επέβαλλαν τον ρυθμό τους στο πρώτο ημίχρονο φτάνοντας τη διαφορά και στο +21 (50-29 στο 17.40’’), αλλά ο «δικέφαλος» με καλύτερη άμυνα μπόρεσε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια «μαζεύοντας» το σκορ (50-36 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο με τρίποντα από τους Τσέντι Όσμαν, Νικ Καλάθη και Ναζ Μήτρου-Λονγκ ο «δικέφαλος» πλησίασε και έφτασε να διεκδικήσει τον τίτλο σ’ ένα σουτ, αλλά ο Ζαν Μοντέρο στο τελευταίο λεπτό με προσωπικές ενέργειες (έξι συνεχόμενους πόντους) έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε στην κατάκτηση του τροπαίου του Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» με την εμπειρία και την ποιότητα τους μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο τους, καθώς δοκίμασαν τα όρια τους, απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που όπως επισημάνθηκε και μετά τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό δεν έρχεται, αλλά είναι εδώ και έτοιμος για να διεκδικήσει τίτλους.

Ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοβ να αποτελεί σημείο αναφοράς και τον Ζαν Μοντέρο να κάνει τη διαφορά στα δύσκολα πέτυχε τον στόχο του στο ξεκίνημα της σεζόν, όπου σίγουρα απαιτείται ακόμη χρόνος για να αποκτήσει την κατάλληλη ομοιογένεια.

Οι αυτοματισμοί λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης για τον Ολυμπιακό στη συνέχεια.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ επέστρεψε από το -21 του πρώτου ημιχρόνου και έδειξε πως έχει το μέταλλο μεγάλης ομάδας που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από τους μεγάλους συλλόγους που αγωνίζονται στη Euroleague. Όσο κι αν κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρείται... υπερβατικό, μοιάζει πολύ αληθινό σύμφωνα και με την εικόνα της ομάδας στο Super Cup που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Τσέντι Όσμαν είναι ο σταρ, αλλά υπάρχουν παίκτες με μεγάλη ποιότητα (Φόστερ, Ταϊρί, Χάτζινς, Αλεξάντερ και Μουρ) που «δένουν» αρμονικά με την λειτουργία... κομπιούτερ του Νικ Καλάθη. Το ελληνικό μπάσκετ αλλάζει επίπεδο και αυτό φάνηκε από το επίπεδο των αγώνων στο Super Cup.

